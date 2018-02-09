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Foragido

Bandido vê viatura, tenta fugir e é preso em Marataízes

Wallace Serbati dirigia um Ford Ka quando viu uma viatura da Força Tática da 9ª Companhia em Marataízes e fugiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 21:43

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 21:43

Um homem de 35 anos, acusado de furtos e roubos na região Sul do Estado, foi preso na tarde desta quinta-feira (08) no Centro de Marataízes, depois de fugir ao ver uma viatura da Polícia Militar. Na fuga, ele bateu, abandonou o carro e fugiu em direção a uma mata.
Wallace Serbati dirigia um Ford Ka quando viu uma viatura da Força Tática da 9ª Companhia em Marataízes e fugiu. Durante o acompanhamento do veículo, ele acabou batendo no meio-fio de uma calçada.
Ao ser alcançado, já em uma mata, a polícia descobriu que o suspeito tinha três mandados de prisão em aberto contra os crimes de formação de quadrilha, roubo e furto. O carro apreendido tinha placa clonada, era furtado e já era suspeito de ser usado em crimes na região. Nele, havia ainda um aparelho bloqueador de alarmes.
O acusado foi encaminhado à delegacia de Marataízes e levado para o Centro de Detenção Provisória, no município.

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