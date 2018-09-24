Bandido usa maçarico para tentar arrombar caixa eletrônico em Cachoeiro

O caixa eletrônico de um banco foi arrombado na manhã deste domingo (23) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Como o alarme disparou, o bandido fugiu sem levar nada.
O funcionário do banco acionou a Polícia Militar às 12h15, pois o alarme da agência havia disparado. Ao chegar no local, encontrou a porta aberta e aguardou a PM para entrar na agência, pois a porta estava fechada.
Durante buscas foi constatado que um dos caixas eletrônicos havia sido violado com um maçarico. Nada foi levado do local. O caso vai ser investigado pela Policia Civil. Até o momento o suspeito não foi detido.