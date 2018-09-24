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Insegurança

Bandido usa maçarico para tentar arrombar caixa eletrônico em Cachoeiro

O criminoso fugiu após o alarme disparar. A Polícia Militar foi acionada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 14:42

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 14:42

DELEGACIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Crédito: Marcel Alves
O caixa eletrônico de um banco foi arrombado na manhã deste domingo (23) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Como o alarme disparou, o bandido fugiu sem levar nada.
O funcionário do banco acionou a Polícia Militar às 12h15, pois o alarme da agência havia disparado. Ao chegar no local, encontrou a porta aberta e aguardou a PM para entrar na agência, pois a porta estava fechada.
Durante buscas foi constatado que um dos caixas eletrônicos havia sido violado com um maçarico. Nada foi levado do local. O caso vai ser investigado pela Policia Civil. Até o momento o suspeito não foi detido.

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