Bandido usa maçarico para tentar arrombar caixa eletrônico em Cachoeiro

O funcionário do banco acionou a Polícia Militar às 12h15, pois o alarme da agência havia disparado. Ao chegar no local, encontrou a porta aberta e aguardou a PM para entrar na agência, pois a porta estava fechada.

Durante buscas foi constatado que um dos caixas eletrônicos havia sido violado com um maçarico. Nada foi levado do local. O caso vai ser investigado pela Policia Civil. Até o momento o suspeito não foi detido.