Bandido tenta assaltar PM e morre em Linhares

Um bandido tentou assaltar um policial , acabou levando tiros e morreu em Linhares, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o PM de 26 anos, que estava de folga, foi a uma agência bancária localizada no bairro Interlagos, na manhã desta segunda-feira (19), para sacar dinheiro e deixou o carro estacionado.
Ao sacar cerca de R$ 5 mil e sair do banco, o militar entrou no veículo e estava prestes a sair do local, quando um indivíduo em atitude suspeita se aproximou o do veículo, que estava com os vidros fechados. Logo em seguida, o suspeito apontou um arma calibre 380 em direção ao lado do motorista e tentou abrir a porta do carro.
Neste momento, o policial sacou a arma e dentro do veículo que estava fechado, efetuou quatros disparos contra o suspeito. Os tiros atingiram a região do peito.
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A PM informou que após os disparos, o militar saiu do veículo e acionou a emergência. O Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que o suspeito já estava morto.
De acordo com o Capitão Nunes, da PM de Linhares, a agência bancária possui câmeras de videomonitoramento que serão disponibilizadas para investigação da Polícia Civil e até identificação de outras pessoas que possam ter envolvimento no crime, popularmente, conhecido como saidinha do banco.
"A Polícia Civil vai investigar o caso, pois existe a possibilidade de uma pessoa, que é companheira do suspeito e estava dentro do banco, ter dado suporte a ele e poderia estar vigiando possíveis vítimas".
Ao ver o companheiro ferido e caído no chão, a mulher passou mal e precisou de atendimento médico no local.
O corpo do suspeito foi identificado pela PM como sendo Deivid Ventura Viana, de 27 anos foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. Um internauta do Gazeta Online estava no local e registrou imagens após o ocorrido.
TREINAMENTO
O capitão Nunes informou que o policial agiu de acordo com o treinamento dado pela Polícia Militar no Estado. "O militar agiu dentro dos parâmetros legais e da legítima defesa. O policial é treinado a efetuar disparos em 'double tape' (de dois em dois) sempre em números pares, conforme o método de tiro utilizado pela PMES, que é o método Giraldi, até cessar a injusta agressão", disse.
Nunes explicou que um procedimento será instaurado e apurado pela Corregedoria da Polícia Militar, como de praxe.
"Será instaurado um inquérito policial militar para verificar toda a ação do policial militar, mesmo estando ele de folga. A arma do militar, nesse caso é recolhida militar e ele é reavaliado para saber se tem condições de condições de trabalho. Caso seja necessário apoio psicológico, o militar é encaminhado para o Hospital da Polícia Militar, em Vitória, para ser receber atendimento até ser reinserido a atividade policial. Se ele não necessitar, é concedido um novo armamento para o retorno imediato ao trabalho", finalizou.
A assessoria da Polícia Civil informou que não teria mais informações, pois a ocorrência está em andamento.