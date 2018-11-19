Bandido tenta assaltar PM e morre em Linhares

O crime chamou atenção de muitos populares na região Crédito: Internauta

Linhares, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o PM de 26 anos, que estava de folga, foi a uma agência bancária localizada no bairro Interlagos, na manhã desta segunda-feira (19), para sacar dinheiro e deixou o carro estacionado. Um bandido tentou assaltar um policial , acabou levando tiros e morreu em, Norte do Estado. De acordo com a, o PM de 26 anos, que estava de folga, foi a uma agência bancária localizada no bairro, na manhã desta segunda-feira (19), para sacar dinheiro e deixou o carro estacionado.

Ao sacar cerca de R$ 5 mil e sair do banco, o militar entrou no veículo e estava prestes a sair do local, quando um indivíduo em atitude suspeita se aproximou o do veículo, que estava com os vidros fechados. Logo em seguida, o suspeito apontou um arma calibre 380 em direção ao lado do motorista e tentou abrir a porta do carro.

Neste momento, o policial sacou a arma e dentro do veículo que estava fechado, efetuou quatros disparos contra o suspeito. Os tiros atingiram a região do peito.

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Corpo de Bombeiros foi ao local e constatou que o suspeito já estava morto. A PM informou que após os disparos, o militar saiu do veículo e acionou a emergência. Ofoi ao local e constatou que o suspeito já estava morto.

Polícia Civil e até identificação de outras pessoas que possam ter envolvimento no crime, popularmente, conhecido como saidinha do banco. De acordo com o Capitão Nunes, da PM de Linhares, a agência bancária possui câmeras de videomonitoramento que serão disponibilizadas para investigação dae até identificação de outras pessoas que possam ter envolvimento no crime, popularmente, conhecido como saidinha do banco.

"A Polícia Civil vai investigar o caso, pois existe a possibilidade de uma pessoa, que é companheira do suspeito e estava dentro do banco, ter dado suporte a ele e poderia estar vigiando possíveis vítimas".

Ao ver o companheiro ferido e caído no chão, a mulher passou mal e precisou de atendimento médico no local.

O corpo do suspeito foi identificado pela PM como sendo Deivid Ventura Viana, de 27 anos foi recolhido pela perícia da Polícia Civil. Um internauta do Gazeta Online estava no local e registrou imagens após o ocorrido.

TREINAMENTO

O capitão Nunes informou que o policial agiu de acordo com o treinamento dado pela Polícia Militar no Estado. "O militar agiu dentro dos parâmetros legais e da legítima defesa. O policial é treinado a efetuar disparos em 'double tape' (de dois em dois) sempre em números pares, conforme o método de tiro utilizado pela PMES, que é o método Giraldi, até cessar a injusta agressão", disse.

Nunes explicou que um procedimento será instaurado e apurado pela Corregedoria da Polícia Militar, como de praxe.

"Será instaurado um inquérito policial militar para verificar toda a ação do policial militar, mesmo estando ele de folga. A arma do militar, nesse caso é recolhida militar e ele é reavaliado para saber se tem condições de condições de trabalho. Caso seja necessário apoio psicológico, o militar é encaminhado para o Hospital da Polícia Militar, em Vitória, para ser receber atendimento até ser reinserido a atividade policial. Se ele não necessitar, é concedido um novo armamento para o retorno imediato ao trabalho", finalizou.