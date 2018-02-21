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Linhares

Bandido rouba R$ 18 mil de funcionário de farmácia em Linhares

A vítima seguia a pé para uma agência bancária, onde faria o depósito do dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:54

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:54

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um funcionário de uma farmácia teve um malote com R$ 18 mil roubados quando seguia a pé para uma agência bancária, onde faria o depósito do dinheiro. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (20), na Avenida Prefeito Manoel Salustiano de Souza, bairro Novo Horizonte, em Linhares, Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, o funcionário contou que um indivíduo de camisa azul e bermuda anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo para ele. Após ameaçá-lo, o bandido roubou o malote. Em seguida, correu em direção à BR 101 e entrou em um ônibus da linha Palmital.
O criminoso não foi identificado. Mas a PM informou que, nas proximidades, há vários estabelecimentos comerciais que possuem sistema de videomonitoramento e as imagens podem ajudar na investigação.
Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação na Delegacia Patrimonial de Linhares. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.
Bandido rouba R$ 18 mil de funcionário de farmácia em Linhares

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