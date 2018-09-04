Bandido que usou metralhadora em assalto a supermercado no ES é preso

Enquanto um bandido fazia a limpa nos caixas, o outro chutava um funcionário e apontava a arma para os demais presentes Crédito: Reprodução

Um dos suspeitos de assaltar um supermercado no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na tarde do último domingo (2), foi preso horas após o crime. Segundo a Polícia Civil, era Josimar Barbosa Paixão, 33, quem portava uma metralhadora na hora do roubo.

Josimar foi localizado pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Cocal, por volta das 22h30, enquanto fazia um lanche. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha e foi ouvido pelo delegado de plantão.

Segundo a Polícia Civil, era Josimar foi autuado por roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e por concurso de agente (quando há mais de um autor durante o roubo). Ele foi encaminhado ao presídio.

Bandido chuta e pisa num funcionário que estava no chão Crédito: Reprodução

O caso segue sob investigação e nenhum outro suspeito foi detido. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar a apuração do caso. A polícia reforçou ainda que denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

O CRIME

Quatro ladrões invadiram um supermercado e renderam funcionários, por volta de 13h do último domingo (2), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. O bando agrediu o gerente do estabelecimento e fugiu levando cerca de R$10 mil em dinheiro

Os criminosos chegaram em bicicletas, ao final do expediente, quando as portas de aço já estavam abaixadas. O gerente, de 28 anos, saiu à rua para descartar papelões, momento em que foi rendido pelos assaltantes.

"Ele contou que fechava os portões de acesso, retornando para o interior do supermercado, quando eles se aproximaram e o forçaram a abrir. Um deles apontou uma arma contra meu marido, que foi muito agredido", contou a esposa da vítima.

Dentro do supermercado, os bandidos exigiram que os funcionários deixassem no chão. Um dos assaltantes estava armado com o que, aparentemente, seria uma arma caseira.

O gerente, primeiro a ser abordado pelos criminosos, foi alvo de muitos socos e chutes. A violência também foi registrada pelas câmeras.

"Meu marido está com o olho roxo e com dor na cabeça e costas. Ele trabalha lá há anos e nunca tinha passado por nada parecido, não lembro sequer de terem sofrido assalto lá", detalhou a esposa do gerente.

Ela soube do que tinha acontecido por meio de um aplicativo de mensagens. Recebi uma mensagem informando que tinha sobre o assalto e as imagens juntos. Desesperei, queria saber onde estava meu marido, contou.

IMAGENS





Câmeras de videomonitoramento do local registraram toda ação. Enquanto um dos criminosos apontava a arma para as vítimas, os comparsas retiravam dinheiro do caixa e também recolhiam pertences das vítimas, colocando nos próprios bolsos das roupas que usavam.

"Meu marido está sem nenhum documento, levaram tudo. Só restou o celular pois, por instinto, ele arremessou para debaixo de uma prateleira do supermercado", contou a esposa.