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Identificado

Bandido morto durante assalto em condomínio na Serra é identificado

Leandro da Conceição Victor tinha 33 anos, segundo familiares

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 20:07
O corpo do criminoso que foi morto por uma policial civil durante um assalto a uma residência localizada no condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, foi identificado por familiares na tarde desta quinta no Departamento Médico Legal (DML). Parentes, que preferiram não ter seus nomes revelados, disseram que o criminoso se chamava de Leandro da Conceição Victor, de 33 anos.
Alphaville Jacuhy, na Serra Crédito: Divulgação
De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram na casa através de uma janela. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, um engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.
Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. Enquanto isso, Leandro da Conceição Victor que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto. Contudo, Leandro não sabia que a mulher era policial e, segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.
O outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.
O casal estava em casa com as duas filhas pequenas, mas as crianças escaparam ilesas. O engenheiro foi socorrido para um hospital particular da Serra.

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