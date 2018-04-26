Bandido morto durante assalto em condomínio na Serra é identificado

O corpo do criminoso que foi morto por uma policial civil durante um assalto a uma residência localizada no condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, foi identificado por familiares na tarde desta quinta no Departamento Médico Legal (DML). Parentes, que preferiram não ter seus nomes revelados, disseram que o criminoso se chamava de Leandro da Conceição Victor, de 33 anos.

Alphaville Jacuhy, na Serra Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, dois homens entraram na casa através de uma janela. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, um engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.

Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. Enquanto isso, Leandro da Conceição Victor que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto. Contudo, Leandro não sabia que a mulher era policial e, segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.

O outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.