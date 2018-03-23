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Violência

Bandido morre após troca de tiros com PM em Cachoeiro

Com ele foi apreendido um revolver e na casa onde estava diversas buchas de maconha

Publicado em 23 de Março de 2018 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 18:36
Todo material apreendido foi levado para a 7ª delegacia regional Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um bandido de 29 anos morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele estava em um casa e tentou fugir pela janela, quando iniciou a troca de tiros. Dois homens foram detidos e um adolescente apreendido no local estavam com diversas buchas de maconha.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias de que um grupo de pessoas envolvido com a guerra do tráfico de entorpecentes no bairro Zumbi, estaria escondido dentro de uma casa na Rua Gotardo Carlos de Souza no bairro Alto Independência.
Quando os policiais chegaram ao local, dois homens se esconderam dentro da casa denunciada e um deles tentou fugir pulando pela janela. Ele estava segurando uma arma de fogo. O suspeito identificado como Wallace Pereira da Silva, mais conhecido como China, seguiu para um terreno baldio onde já estavam dois militares. Ele teria atirado na direção dos policiais, que revidaram. Em seguida, entrou por um matagal e foi encontrado já baleado.
Como não havia ambulância disponível para fazer o resgate, segundo a PM, o suspeito foi socorrido pela viatura para a Santa Casa de Misericórdia, onde morreu.
Dentro da casa estavam Jean Cláudio Dias, 21 anos, Álef Pereira da Silva, 24 anos e um adolescente de 16 anos. O adolescente vai ser apresentado ao Ministério Público e os maiores autuados em flagrante levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.
Além da arma que estava com Wallace, foram apreendidas 38 buchas de maconha. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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