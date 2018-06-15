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PM reagiu

Bandido morre após tentativa de assalto e troca de tiros em Cariacica

Por volta de 10h30, dois assaltantes chegaram à oficina em Itaquari e renderam clientes que estavam no local, entre eles um PM, que revidou e atirou

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 15:19
Um assaltante morreu após uma tentativa de roubo e troca de tiros, dentro de uma oficina, no bairro Itaquari, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (15).
Por volta de 10h30, dois assaltantes chegaram em um Celta a uma oficina de motos na Rua Humaitá, no local conhecido como Curva do Pirulito, e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento. O que os bandidos não imaginavam é que um dos clientes era um policial militar.
Ao saírem da loja, o soldado, que teve o celular roubado pelos assaltantes, anunciou que era policial militar e ordenou que os dois parassem. Os criminosos não acataram a ordem e efetuaram disparos contra o PM, que foi atingido de raspão na cabeça e revidou.
Após os bandidos deixarem a oficina, outro soldado, que estava próximo do local, viu os dois correndo e ordenou que parassem, efetuando mais disparos. Kewin Bongestab da Silva Ferreira, 21 anos foi atingido e morreu no local. Com ele foi encontrado um revolver calibre 32.
Ferido de raspão na cabeça, o policial militar foi levado para o PA de Alto Lage, em Cariacica. O comparsa de Kewin, Werik Souza Batista, 18 anos, que foi baleado na mão, também deu entrada na mesma unidade em busca de socorro médico. No local ele foi preso pela Polícia Militar. 
Com informações de Mayra Bandeira

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