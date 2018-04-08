Bandido invade velório e atira contra homem em cemitério na Serra

Um homem de 27 anos levou três tiros durante uma cerimônia de sepultamento no cemitério São Domingos, na região de Serra-Sede, Serra, na manhã deste domingo (08). Segundo testemunhas, o crime aconteceu na porta do cemitério, às 10 horas, no momento em que a avó da vítima era enterrada. Nenhum suspeito foi detido.
Segundo testemunhas, as pessoas estavam reunidas na área de sepultamento onde acontecia a cerimônia fúnebre de uma mulher de 82 anos, que era moradora do bairro São Marcos, também na Serra.
O homem, neto da mulher sepultada, estava com um grupo de amigos, na porta do cemitério, quando foi surpreendido por um bandido armado que começou a atirar. De acordo com testemunhas, o rapaz baleado não estava armado. Ele foi atingido por um disparo nas costas e dois na região da virilha.
Apesar da vítima não estar armada, uma pessoa, ainda não identificada pela polícia, teria revidado aos disparos.
Houve correria e desespero entre as pessoas que estavam no cemitério e ouviram os disparos. Já o homem baleado foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de São Marcos. De lá foi transferido ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficará em observação por 24 horas.
Investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram procurados, mas não passaram mais informações sobre o caso. Até o fechamento desta edição, o suspeito do crime não havia sido localizado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.