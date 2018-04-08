Bandido invade velório e atira contra homem em cemitério na Serra

Crédito: Jansen Lube | PMS

Um homem de 27 anos levou três tiros durante uma cerimônia de sepultamento no cemitério São Domingos, na região de Serra-Sede, Serra, na manhã deste domingo (08). Segundo testemunhas, o crime aconteceu na porta do cemitério, às 10 horas, no momento em que a avó da vítima era enterrada. Nenhum suspeito foi detido.

Segundo testemunhas, as pessoas estavam reunidas na área de sepultamento onde acontecia a cerimônia fúnebre de uma mulher de 82 anos, que era moradora do bairro São Marcos, também na Serra.

O homem, neto da mulher sepultada, estava com um grupo de amigos, na porta do cemitério, quando foi surpreendido por um bandido armado que começou a atirar. De acordo com testemunhas, o rapaz baleado não estava armado. Ele foi atingido por um disparo nas costas e dois na região da virilha.

Apesar da vítima não estar armada, uma pessoa, ainda não identificada pela polícia, teria revidado aos disparos.

Houve correria e desespero entre as pessoas que estavam no cemitério e ouviram os disparos. Já o homem baleado foi socorrido e levado ao Pronto Atendimento de São Marcos. De lá foi transferido ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde ficará em observação por 24 horas.