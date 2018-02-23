Bandido faz família refém e usa criança como escudo em assalto na Serra

Mulher teve casa assaltada e bandido pegou a sobrinha como refém em Nova Almeida, Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Uma família passou por momentos de terror após ter a casa invadida por um bandido, à 1h50 de terça-feira, em Nova Almeida, na Serra. Uma menina de 2 anos foi feita refém e ferida pelo assaltante. A criança precisou levar quatro pontos na cabeça e receber um curativo no peito após ser atingida por uma faca.

A tia dela, uma assistente administrativa de 30 anos, contou como tudo aconteceu. Ela dormia no quarto com o irmão, 26, a filha, 3, a sobrinha, 2 e a mãe, quando acordou sentindo calor. Ao se levantar e perceber que a porta do cômodo estava aberta e a luz do corredor acesa, ela questionou o irmão se teria sido ele quem deixou, momento em que foi surpreendida.

Quando eu levantei e fui até o corredor, vi o bandido vindo em minha direção, com a faca, fazendo gesto para eu ficar em silêncio, afirmou.

Neste momento, a vítima, em desespero, acabou gritando, o que acordou quem estava no quarto. O bandido entrou, armado, e exigiu o dinheiro.

A vítima disse que a bolsa dela estava em cima da bancada na cozinha. Porém, o ladrão já havia pegado a quantia e o celular da mãe dela. Logo em seguida, ao ouvir o barulho, o rapaz que dormia no quarto ao lado acordou.

Ele levantou e abriu a porta. Meu irmão é grande. Ele viu que seria desarmado e pegou a criança de 2 anos para fazer como escudo, contou a assistente administrativa.

O criminoso segurou a menina junto ao corpo e encostou a faca no peito dela. Ele disse que iria sair do local com a criança, para garantir a própria segurança. Ele desceu as escadas da casa e os tios da menina foram atrás.

Quando ele se virou para abrir o portão, momento em que afastou a faca da menina, um deles reagiu, pegando um pedaço de granito e acertando a cabeça do criminoso.

Meu irmão o golpeou na cabeça e ele bambeou, mas era tão ruim que não caiu e encostou de volta a faca na criança. Acho que foi nessa hora que a feriu. Ele foi correndo e os meninos estavam batendo nele, mas ele não soltava. Aí meu irmão acertou um chute no braço dele e ela voou. Ele pegou ela ainda no alto, sem deixar cair, contou a vítima.

Após conseguirem recuperar a menina, ferida, eles tentaram ir atrás do bandido, mas ele pulou o muro de uma propriedade, conseguindo escapar.

Entrevista - Assistente administrativa

Ainda assustada após um bandido invadir a residência onde mora, a assistente administrativa contou que está traumatizada. Mandou deitar no chão e ficar quieto

Como tudo aconteceu?

Eu acordei com calor, vi a lâmpada acesa e a porta do quarto aberta. Aí falei com meu irmão que ele havia deixado a porta do quarto aberta, por isso o ar-condicionado não estava dando conta. Mas ele disse que não havia deixado. Quando eu levantei e fui até o corredor, vi o bandido vindo em minha direção, com a faca, fazendo gesto para eu ficar em silêncio.

Qual foi a sua reação?

No desespero eu só fui chegando para trás e dei um grito, para o meu irmão acordar. Aí o bandido mandou a gente deitar no chão e ficar quieto, que ele queria o dinheiro.

Quem estava no quarto com vocês?

Meu irmão estava dormindo no colchão, no chão, eu, minha filha, minha sobrinha e minha mãe. No quarto da frente estava meu outro irmão. O bandido já havia roubado o dinheiro da bolsa. Eu disse que não tinha mais nada de valor. Nisso meu irmão que estava no outro quarto levantou e abriu a porta.

Qual foi a reação do ladrão?

Meu irmão é grande. Ele viu que seria desarmado e pegou a criança de 2 anos para fazer como escudo. Ela não fez nada. Não chorou e ficou só olhando, desesperada. Meu irmão pediu para não fazer nada com ela, e ele disse que dependia de nós.

Nessa hora ele levou a menina?

Ele desceu as escadas e tinham uns pedaços de rodapé de granito. Meu irmão pegu o granito e quando o bandido foi abrir o portão, ele desencostou a faca da neném. Meu irmão o golpeou na cabeça e ele bambeou, mas não caiu e encostou de volta a faca na criança. Ele foi correndo e meu irmão acertou um chute no braço dele e ela voou. Ele pegou ela ainda no alto, sem deixar cair.

E o bandido?