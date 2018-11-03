Bandido faz arrastão em ônibus do Transcol, em Cariacica

O arrastão aconteceu quando o ônibus passava próximo a essa passarela em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem fez um arrastão no ônibus do Sistema Transcol que fazia a linha 724 (Novo Brasil - Vila Capixaba), em Cariacica, na manhã deste sábado (3).

Por volta das 6h40, o suspeito embarcou no ônibus no Terminal de Campo Grande e seguiu viagem como se fosse um passageiro comum.

Quando chegou próximo a uma passarela do bairro, o bandido anunciou o assalto. Depois de roubar todos os passageiros, ele conseguiu fugir em direção ao Morro dos Gama, em Cariacica.