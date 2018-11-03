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Linha 724

Bandido faz arrastão em ônibus do Transcol, em Cariacica

Depois de roubar todos os passageiros, ele conseguiu fugir em direção ao Morro dos Gama, em Cariacica

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 15:17
O arrastão aconteceu quando o ônibus passava próximo a essa passarela em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem fez um arrastão no ônibus do Sistema Transcol que fazia a linha 724 (Novo Brasil - Vila Capixaba), em Cariacica, na manhã deste sábado (3).
Por volta das 6h40, o suspeito embarcou no ônibus no Terminal de Campo Grande e seguiu viagem como se fosse um passageiro comum.
Quando chegou próximo a uma passarela do bairro, o bandido anunciou o assalto. Depois de roubar todos os passageiros, ele conseguiu fugir em direção ao Morro dos Gama, em Cariacica.
O motorista seguiu com o coletivo na direção contrária. Até o final da manhã deste sábado, o suspeito ainda não tinha sido detido.

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