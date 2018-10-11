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Ilha das Flores

Bandido entra em escola e assalta alunos em Vila Velha

A câmera de videomonitoramento flagrou a ação dos criminosos, que chegaram de moto na Escola Estadual Dr. Francisco Freitas Limas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 19:56

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 19:56

Alunos assaltados em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um grupo de alunos que esperava a abertura do portão principal para o início das aulas na Escola Estadual Dr. Francisco Freitas Limas foi assaltado na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 6h50, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha
A câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que os assaltantes  em uma moto  passam em frente à unidade de ensino. De capacete, e supostamente armado, um dos criminosos entra na escola e leva os celulares de estudantes que estavam sentados na escada. Após cometer o crime, ele foge com o comparsa.
A
 Polícia Militar
 realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras de videomonitoramento da escola foram cedidas para a polícia.
VÍDEO
 

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