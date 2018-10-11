Bandido entra em escola e assalta alunos em Vila Velha

Um grupo de alunos que esperava a abertura do portão principal para o início das aulas na Escola Estadual Dr. Francisco Freitas Limas foi assaltado na manhã desta quinta-feira (11), por volta das 6h50, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.
A câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que os assaltantes em uma moto passam em frente à unidade de ensino. De capacete, e supostamente armado, um dos criminosos entra na escola e leva os celulares de estudantes que estavam sentados na escada. Após cometer o crime, ele foge com o comparsa.
A
realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras de videomonitoramento da escola foram cedidas para a polícia.
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