Bandido é preso uma hora após roubar R$ 9 mil em supermercado no ES

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (27) no município de Muqui, região Sul do Estado, com cheques, comprovantes e aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro. Todo o material foi furtado pelo bandido uma hora antes em um supermercado do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), José Augusto Militão, o suspeito foi detido por um policial que já o conhecia por praticar furtos na região. Chamou a atenção por que o homem estava com uma camisa do uniforme do supermercado alvo da ação criminosa.
Funcionários do supermercado descobriram o furto no escritório da empresa às 7h e o suspeito foi detido às 8h25. O suspeito escalou o imóvel, danificou uma grade dos fundos para entrar no supermercado. Em depoimento à Polícia Civil, ele negou que cometeu o crime, afirmando que encontrou tudo no lixo. Porém, câmeras de segurança flagraram o fato. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.