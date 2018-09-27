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Polícia

Bandido é preso uma hora após roubar R$ 9 mil em supermercado no ES

Bandido usava uma camisa de uniforme do estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 19:45

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 19:45

Dinheiro e cheques furtados estavam com o suspeito Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (27) no município de Muqui, região Sul do Estado, com cheques, comprovantes e aproximadamente R$ 9 mil em dinheiro. Todo o material foi furtado pelo bandido uma hora antes em um supermercado do bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), José Augusto Militão, o suspeito foi detido por um policial que já o conhecia por praticar furtos na região. Chamou a atenção por que o homem estava com uma camisa do uniforme do supermercado alvo da ação criminosa.
Funcionários do supermercado descobriram o furto no escritório da empresa às 7h e o suspeito foi detido às 8h25. O suspeito escalou o imóvel, danificou uma grade dos fundos para entrar no supermercado. Em depoimento à Polícia Civil, ele negou que cometeu o crime, afirmando que encontrou tudo no lixo. Porém, câmeras de segurança flagraram o fato. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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