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Cariacica

Bandido é preso após tentar roubar arma de vigilante em terminal

A vítima reagiu e conseguiu imobilizar o ladrão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 16:10

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 16:10

Após reforma do Terminal de Itacibá, usuários reclamam da confusão pra embarcar no busão Crédito: Arquivo
Um bandido foi preso após tentar roubar roubar a arma de um vigilante do Terminal de Itacibá, em Cariacica, por volta da meia-noite deste sábado (13). A vítima, de 37 anos, reagiu e conseguiu imobilizar o criminoso.
Deivid César de Oliveira Santos, 29 anos, estava armado e o revólver calibre 32 chegou a ser disparado durante a luta, antes de ele se render. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional.
Em depoimento, o vigilante contou que estava trabalhando na entrada do terminal, momento em que viu Deivid se aproximar.
Imediatamente o bandido sacou um revólver e exigiu que a vítima entregasse a arma dele, que estava no coldre anexado ao colete à prova de balas.
O vigilante reagiu à abordagem, surpreendendo Deivid, e os dois entraram em luta corporal. O guarda segurou a mão do assaltante onde estava a arma, que nesse momento foi disparada acidentalmente, de acordo com a própria vítima.
Ao perceber que não teria êxito na ação, o criminoso largou a arma e se entregou. Ele foi imobilizado e algemado pelo vigilante, que acionou a Polícia Militar.
Após passar por atendimento médico por conta de ferimentos na cabeça, o bandido foi encaminhado à delegacia, junto à vítima.
Em depoimento, Deivid disse ser usuário de drogas e afirmou que tentou roubar a arma do guarda para pagar uma dívida de droga. Depois de confessar o crime, ele foi autuado por tentativa de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Contra Deivid a polícia ainda descobriu um mandado de prisão em aberto.
Ele havia sido condenado por outro roubo e cumpria pena da Penitenciária Agrícola de Xuri, em Vila Velha, antes de fugir da prisão, no dia 3 de março de 2017.

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