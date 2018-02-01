Bandido é preso após tentar assaltar padaria em Cachoeiro

Com ele foram apreendidos aparelhos de celular e arma usada no crime Crédito: Divulgação -Polícia Militar

Um assaltante de 22 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (01) após tentar roubar uma padaria em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Outro bandido que estava dando cobertura conseguiu fugir de motocicleta. A arma usada no crime foi apreendida. A dupla é suspeita de ter praticado diversos assaltos na região.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 7h30 uma equipe da Força Tática passava pelo local quando foi informada do assalto. Os policiais deram voz de prisão em flagrante, mas um dos acusados fugiu. O outro, de 22 anos, foi preso. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 32 e cinco munições do mesmo calibre, seis aparelhos de celular e R$ 20,00 em espécie.

Os bandidos estavam em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha e, de acordo com denúncias, cometeram diversos assaltos em alguns bairros da cidade, utilizando uma arma.

O acusado e os materiais foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional. Ele foi reconhecido pelas vítimas.