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Porto Canoa

Bandido é baleado após assaltar motorista de aplicativo na Serra

Dois criminosos participaram do assalto. Um fugiu com o carro da vítima e o outro foi baleado por um homem que não foi identificado e passava no momento da ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 01:58

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 01:58

Assalto a motorista de aplicativo termina com assaltante baleado, na Serra Crédito: VC no ESTV
Um criminoso foi baleado com três tiros depois de assaltar um motorista de aplicativo, de 22 anos, em Porto Canoa, na Serra, região metropolitana de Vitória, por volta das 23h, dessa sexta-feira (19). O autor dos disparos não foi identificado. O assaltante foi levado para o hospital e será preso depois de ter alta.
O crime aconteceu quando um motorista de aplicativo, de 22 anos, parou na rua Bico Torto, em Porto Canoa, para trocar o pneu do carro. Ele foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto, que levaram o veículo, o celular e a carteira com os documentos do motorista.
Dos dois criminosos, um fugiu no carro da vítima e o outro foi baleado com dois tiros nas nádegas e um no braço, por uma pessoa que passava no local e não foi identificada.
A Polícia Militar esteve no local, o socorro foi chamado e o criminoso baleado encaminhado para o hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Os policiais verificaram que a moto usada no assalto também era roubada.
Não há informações sobre o outro criminoso e nem sobre quem baleou o assaltante. O homem baleado foi autuado em flagrante por roubo, receptação e será encaminhado ao presídio, assim que receber alta hospital.
A moto roubada e o motorista de aplicativo foram levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação e que, até o momento, nenhum outro suspeito foi detido. A PC ainda informou que outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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