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Bandido é agredido por moradores após roubar mulher em Vila Velha

Suspeito precisou ser levado para o Pronto Atendimento da Glória, após ser agredido por populares. Pertences da vítima foram recuperados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 17:30

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 17:30

Pronto Atendimento de Saúde da Glória Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 22 anos foi agredido por moradores após ser acusado de ter assaltado uma mulher no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O crime teria acontecido na Rua Humberto Lorenzuti, próximo da garagem da empresa de ônibus Praia Sol, por volta das 10h40 da manhã deste domingo (29).
De acordo com a Polícia Militar, o homem teria roubado o celular e a bolsa de uma mulher no bairro. Durante o roubo, ele teria agredido a vítima para que ela entregasse os pertences. O agressor tentou fugir, mas alguns moradores do local perceberam a ação criminosa e correram atrás do assaltante. Ele ainda tentou esconder os pertences da vítima antes de ser apanhado pela população.
O suposto assaltante recebeu socos, chutes, facadas e pauladas, ficando com diversos cortes nas costas. As informações são de que cerca de dez pessoas agrediram o assaltante.
As agressões só cessaram quando ele conseguiu se escondeu em uma residência. Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi levado  para o Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. Os objetos roubados foram devolvidos à vítima do assalto. Ela ficou com algumas escoriações pelo corpo.
O caso será tratado pela 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
 

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