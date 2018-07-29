Bandido é agredido por moradores após roubar mulher em Vila Velha

Pronto Atendimento de Saúde da Glória Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 22 anos foi agredido por moradores após ser acusado de ter assaltado uma mulher no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. O crime teria acontecido na Rua Humberto Lorenzuti, próximo da garagem da empresa de ônibus Praia Sol, por volta das 10h40 da manhã deste domingo (29).

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria roubado o celular e a bolsa de uma mulher no bairro. Durante o roubo, ele teria agredido a vítima para que ela entregasse os pertences. O agressor tentou fugir, mas alguns moradores do local perceberam a ação criminosa e correram atrás do assaltante. Ele ainda tentou esconder os pertences da vítima antes de ser apanhado pela população.

O suposto assaltante recebeu socos, chutes, facadas e pauladas, ficando com diversos cortes nas costas. As informações são de que cerca de dez pessoas agrediram o assaltante.

As agressões só cessaram quando ele conseguiu se escondeu em uma residência. Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi levado para o Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. Os objetos roubados foram devolvidos à vítima do assalto. Ela ficou com algumas escoriações pelo corpo.

O caso será tratado pela 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.