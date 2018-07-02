Bandido do 'pânico' é preso com comparsas após arrastão em Cariacica

Um dos bandidos, Leandro de Oliveira Lima, 19 anos, tinha o desenho da máscara do filme "Pânico" na cabeça Crédito: Divulgação/PM

Três assaltantes foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (02), em Cariacica, após fazerem um arrastão por diversos pontos de ônibus no município. Um deles tinha a máscara do filme "Pânico" desenhada na cabeça. Os criminosos estavam a bordo de um carro e até tentaram fugir da polícia, mas foram perseguidos e no caminho bateram o veículo em uma árvore.

De acordo com informações das vítimas, Jakson da Silva Pereira, 18 anos; Leandro de Oliveira Lima, 19, e Jardel Oliveira de Sou, 19, iniciaram o dia já cometendo roubos. As primeiras vítimas foram abordadas pelo trio por volta das 5 horas da manhã. Os suspeitos estavam em um Fiesta de cor prata.

Eram quatro pessoas que estavam em um ponto de ônibus, no bairro Padre Gabriel. No local, eles renderam e roubaram celulares e bolsas de uma cozinheira de 46 anos, e do filho dela, um estudante de 21. Em seguida, roubaram os pertences de um ajudante de armazém, de 45 anos, e de um aposentado.

Eles pararam o carro e dois deles desceram. Um, estava com a arma na mão já apontando para nós. Eles já foram mandando a gente entregar tudo que tinha e não reagir, relata a cozinheira.

Depois do assalto, os criminosos seguiram para o bairro Santa Bárbara, onde renderam um casal. Foi por volta das 5h15 quando uma médica veterinária de 23 anos, e o namorado, um universitário de 26, foram surpreendidos com a chegada dos bandidos.

Quando o carro parou e um rapaz desceu, achei que ele fosse pegar o ônibus que vinha logo atrás. Mas, quando vi a arma na mão dele, já percebi que era um assalto. Foi bem rápido e ele estava nervoso. Nem pensamos em reagir, diz a veterinária.

PERSEGUIÇÃO

As vítimas acionaram a Polícia Militar, que passou a acompanhar o veículo onde os bandidos estavam. Quando eles passavam pelo bairro Vila Capixaba foram interceptados pela polícia.

Os criminosos não obedeceram a ordem de parada dos policiais e fugiram em alta velocidade. Porém, perderam o controle do veículo quando passavam pela Rua Alegre e bateram de frente em uma árvore.

No local, a polícia prendeu Leandro e Jardel. Jakson ainda correu dos militares, mas foi preso logo depois, quando passava pela Rodovia 262. O trio foi levado para a 4ª Delegacia Regional, onde foi reconhecido pelas vítimas.

No carro, a polícia achou diversas bolsas, joias, celulares e dinheiro, que segundo os militares, são fruto de outros assaltos.