Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Bandido atira em carro de PM e acerta o filho do policial

Adolescente de 16 anos estava no veículo com o pai e a mãe voltando de uma festa e acabou ferido

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 13:19
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
O filho de um cabo da Polícia Militar foi baleado nas costas na madrugada desta sexta-feira (1) no Bairro da Penha, em Vitória. O adolescente de 16 anos estava com o pai e a mãe no carro, voltando de uma festa, quando atiraram contra o veículo do policial.
O crime aconteceu na rua Vitor Finamore, por volta da meia-noite. Ao ouvir os disparos, o militar, de 40 anos, saiu do carro e deu quatro tiros a fim de que parassem de atirar em sua direção.
Neste momento, o filho do militar disse que havia sido atingido e o cabo levou o adolescente para um hospital particular em Vitória. O adolescente foi medicado e já recebeu alta. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. O autor dos disparos contra o policial ainda não foi identificado.
Bandido atira em carro de PM e acerta o filho do policial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados