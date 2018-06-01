Bandido atira em carro de PM e acerta o filho do policial

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

O filho de um cabo da Polícia Militar foi baleado nas costas na madrugada desta sexta-feira (1) no Bairro da Penha, em Vitória. O adolescente de 16 anos estava com o pai e a mãe no carro, voltando de uma festa, quando atiraram contra o veículo do policial.

O crime aconteceu na rua Vitor Finamore, por volta da meia-noite. Ao ouvir os disparos, o militar, de 40 anos, saiu do carro e deu quatro tiros a fim de que parassem de atirar em sua direção.

Neste momento, o filho do militar disse que havia sido atingido e o cabo levou o adolescente para um hospital particular em Vitória. O adolescente foi medicado e já recebeu alta. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. O autor dos disparos contra o policial ainda não foi identificado.