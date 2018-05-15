Crime

Bandido armado invade ônibus e assalta passageiros na Serra

O homem estava armado com um revólver calibre 38, segundo as vítimas. Ele fugiu levando celulares de cerca de 15 passageiros

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 00:51

Redação de A Gazeta

3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Gabriela Singular
Um assaltante armado rendeu e assaltou passageiros de um ônibus do Transcol, na noite desta segunda-feira (14), na Serra. Armado com um revólver calibre 38, de acordo com depoimento das vítimas, o criminoso entrou no coletivo da linha 508 ainda no Terminal de Laranjeiras.
O coletivo seguia para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Quando o ônibus passava na BR 101, pouco antes de Carapina, o bandido anunciou o assalto. Cerca de 15 pessoas estavam no veículo. Depois de recolher os celulares dos passageiros ele ainda levou cerca de R$ 60 em moedas do caixa.
O assaltante fugiu e não foi localizado. Um dos passageiros, que preferiu não se identificar, contou como o assalto aconteceu. "Ele entrou pelas portas dos fundos e depois de um tempo anunciou o assalto. Só vi quando estava na minha frente, apontando a arma. Mandava todo mundo passar o celular. Ele apontou o revólver para a câmera do ônibus e ameaçou atirar. Estava meio desesperado. A gente trabalha o dia inteiro, tá cansado e vê um bandido chegar assim e levar suas coisas, é bem triste", desabafou a vítima.
A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

