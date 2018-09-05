Bandido alicia morador de rua para golpe do empréstimo em Cariacica

Polícia Civil investigava o golpe Crédito: Reprodução

Polícia Civil do Espírito Santo prendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (4) um homem identificado como Luciano Eduardo Rodrigues, de 53 anos, que é suspeito de aplicar golpes de empréstimos. Ele estava em uma agência bancária, localizada em Campo Grande, Cariacica, onde, segundo a polícia, praticaria mais um delito. doprendeu em flagrante na tarde desta terça-feira (4) um homem identificado como Luciano Eduardo Rodrigues, de 53 anos, que é suspeito de aplicar golpes de empréstimos. Ele estava em uma agência bancária, localizada em Campo Grande,, onde, segundo a polícia, praticaria mais um delito.

Além do acusado, o morador de rua Marco Antônio Pereira, de 55 anos, também foi preso suspeito de ser usado como laranja para realizar os procedimentos que concretizariam o empréstimo.

De acordo com a polícia, Luciano conseguia documentos de identificação de pessoas aleatórias - alguns deles possuíam boletim de ocorrência de roubo em aberto -, o que lhe dava acesso a dados de pessoas ativas. Com as informações, ele e um comparsa falsificavam as documentações que eram usadas por moradores de rua idosos viciados em drogas, na sequência do golpe.

Para conseguir o auxílio de laranjas no crime, Luciano abordava os moradores de rua e lhes ofereciam bebida alcoólica como uma forma de troca de favores. Depois, os convenciam ir até agências bancárias para que papéis de empréstimos fossem assinados.

Em depoimento, Marco Antônio contou que foi informado por Luciano que receberia R$ 300 como recompensa caso a transação bancária fosse conseguida.

A polícia informou que, apesar de ter sido usado no golpe, o morador de rua sabia da irregularidade do negócio. Sendo assim, os dois homens foram vão responder por estelionato e falsificação e associação criminosa. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Um terceiro suspeito do esquema criminoso ainda se encontra foragido, mas a polícia destacou que já tem pistas sobre ele. A investigação deve continuar para saber se há mais pessoas envolvidas.