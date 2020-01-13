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Dentro de salão de beleza

Balconista foi agredida pelo companheiro dias antes de morrer em Guarapari

Menos de uma semana antes, a vítima foi agredida pelo companheiro dentro de um salão de beleza. Após a ocorrência, ela entrou com um pedido de Medida Protetiva

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 18:08
A balconista Shirley Simões foi vítima de feminicídio em Guarapari Crédito: Acervo pessoal
Uma semana antes de ser assassinada a tiros pelo companheiro, a balconista Shirley Simões, 31 anos, foi agredida por ele dentro de um salão de beleza em Guarapari. Após a agressão, a vítima entrou com um pedido de medida protetiva. 
De acordo com a Polícia Civil, o segurança Josimar Garcia, não aceitava o fim do relacionamento com Shirley. Por causa disso, no dia 3 de janeiro ele foi atrás da mulher em um salão de beleza, onde entrou em luta corporal com a vítima. 
"Ela estava fazendo unha no local quando ele chegou. Eles discutiram, ele quebrou vários objetos no salão e chegou na situação extrema de entrar em luta corporal com a vítima. Ele não aceitava o fim da relação"
Franco Malini - Delegado titular da DHPP e responsável pela investigação
Ainda, de acordo com o delegado, após a situação, Josimar teria tentado se matar. Um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostrava o segurança chorando, alterando, dizendo que queria morrer. As imagens foram gravadas por um amigo da igreja de Josimar, que pedia orações para ele.

MEDIDA PROTETIVA

A agressão dentro do salão de beleza teria motivado Shirley a procurar a delegacia e pedir uma medida protetiva contra o companheiro. O documento foi solicitado três dias antes de a balconista ser assassinada. 
Segundo a polícia, Josimar já respondia pela Lei Maria da Penha. Outras três mulheres possuem pedidos de medida protetiva contra ele. 

RELEMBRE O CASO 

A balconista Shirley Simões foi morta a tiros quando seguia de moto pelo bairro Coroado, em Guarapari, na noite da última quinta-feira (09). Ela voltava para casa quando foi abordada pelo companheiro em um carro (veja vídeo abaixo).
Segundo a polícia, o autor dos disparos deu uma fechada na moto da vítima. Quando Shirley parou a moto, Josimar desceu do veículo e atirou na balconista. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito foi preso pela Polícia Militar no dia seguinte, na rodoviária de Piúma.

Este vídeo pode te interessar

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