Bala perdida mata dono de lanchonete em noite de inauguração no ES

Crédito: Fábio Vicentini

Resistência, em Vitória. O comerciante Daniel Adeodato dos Santos, 25 anos, morreu com um tiro no peito enquanto realizava o sonho de abrir a própria lanchonete. Ele foi morto na frente dos amigos, na noite desta quinta-feira (20), enquanto atendia clientes durante a inauguração do estabelecimento, no bairro, em

Por volta das 23 horas, três rapazes entraram na lanchonete, perguntando os valores dos lanches. No local, estavam Daniel, o sócio e um casal de amigos acompanhado das filhas de 2 e 5 anos. A vítima atendia os clientes, quando outros três homens entraram no local atirando.

Eles já começaram a atirar da rua, no meio de todo mundo. Depois entraram na lanchonete. Tínhamos acabado de sentar para comer. Foi um pânico muito grande. Só pensei em proteger minhas filhas, l. Relata uma autônoma de 25 anos, amiga de Daniel

Os alvos dos criminosos, de acordo com a Polícia Civil, seriam os três rapazes que entraram na lanchonete. Mas, Daniel acabou atingido no meio dos tiros. Ele chegou a ser socorrido por um amigo e levado para a Policlínica de São Pedro, mas já chegou morto ao local.

Na hora que vi ele caído no chão, já peguei e o coloquei dentro do carro. O Daniel não merecia terminar desse jeito. Ele era uma boa pessoa, alegre e que sempre correu atrás do que queria. Conheço ele desde a infância, era um cara espetacular Motorista de Uber, amigo da vítima

Os três jovens também foram baleados e socorridos pelo Samu. A polícia não informou a idade das vítimas e nem em quais partes dos corpos elas foram atingidas.

PÂNICO

Crédito: Fábio Vicentini

Moradores da Rua Cinco Irmãos, onde o crime ocorreu, relataram que ficaram trancados dentro das casas com medo dos tiros. Foram mais de 20 tiros, foi um barulho muito grande. Eles chegaram atirando no meio da rua, quem tivesse na frente poderia ter sido atingido, conta uma dona de casa.

Vizinhos e amigos de Daniel contaram que o comerciante vendia churrasquinho no bairro e que contava a todos sobre o sonho de ter a própria lanchonete. Ele era muito trabalhador, vendeu churrasquinho por muito tempo até juntar dinheiro para abrir a lanchonete. Estava muito feliz. è uma pena ter terminado deste jeito, desabafa uma comerciante, 42 anos, amiga da vítima.

A polícia ainda não tem informações sobre os assassinos de Daniel. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) de Vitória.

MOMENTOS DE PÂNICO

Ainda assustada com o crime, uma autônoma de 25 anos, conta os momentos de pânico que passou ao lado das filhas e do marido e da tristeza de ver o amigo, Daniel Adeodato dos Santos, morto.

Lembra do momento em que os criminosos chegaram?

Um pouco. Não vi eles chegando. Eu estava dentro da lanchonete com as minhas filhas e meu marido em pé, próximo ao balcão. Tinha uns 10 minutos que estávamos no local quando os três meninos chegaram. Segundos depois, ouvi o primeiro tiro, vindo da rua. Depois foi uma sequência e eles entraram na lanchonete.

Qual foi sua reação?

Só tive tempo e proteger minhas filhas. Puxei a menor (2 anos) pelo braço e corri atrás da mais velha (5 anos). Nossa mesa caiu no chão, foi um pânico total.

Viu quando o Daniel foi atingido?

Não. Estava abaixada com as minhas filhas, só levantei quando eles saíram. Foi ai que vi ele caído no chão. Que cena triste. Nunca esperei ver meu amigo desse jeito.

Como era o Daniel?