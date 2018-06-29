Bala perdida atinge homem que aguardava atendimento no Hucam

Um pedreiro de 59 anos que aguardava atendimento no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) foi atingido por uma bala perdida dentro do ambulatório 4 por volta das 10h20 desta sexta-feira (29).

Segundo a assessoria de imprensa do Hucam, a bala perfurou o teto do ambulatório e causou uma leve escoriação na perna direita da vítima, que foi atendida pela equipe assistencial do Hucam.

Investigadores relataram que testemunhas que trabalham no hospital disseram que, mais cedo, horas antes do acontecimento, ouviram alguns tiros em comunidades próximas à região. Apesar disto, o fato não foi relacionado na ocorrência.

A área onde ocorreu o incidente foi isolada e o Ciodes acionado para registrar o incidente.

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