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Em ambulatório

Bala perdida atinge homem que aguardava atendimento no Hucam

A bala perfurou o teto do ambulatório e atingiu a perna da vítima. A polícia foi acionada

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 16:35
Um pedreiro de 59 anos que aguardava atendimento no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) foi atingido por uma bala perdida dentro do ambulatório 4 por volta das 10h20 desta sexta-feira (29).
Segundo a assessoria de imprensa do Hucam, a bala perfurou o teto do ambulatório e causou uma leve escoriação na perna direita da vítima, que foi atendida pela equipe assistencial do Hucam.
Investigadores relataram que testemunhas que trabalham no hospital disseram que, mais cedo, horas antes do acontecimento, ouviram alguns tiros em comunidades próximas à região. Apesar disto, o fato não foi relacionado na ocorrência.
A área onde ocorreu o incidente foi isolada e o Ciodes acionado para registrar o incidente.
VEJA A NOTA DO HUCAM NA ÍNTEGRA
O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes informa que na manhã desta sexta-feira, por volta das 10h15, um projétil de arma de fogo perfurou o teto do ambulatório 4 e atingiu a perna de um homem que aguardava atendimento. Foi causada apenas uma leve escoriação, e a vítima foi prontamente atendida pela equipe assistencial do Hucam. A área onde ocorreu o incidente foi isolada e o Ciodes acionado para registrar o incidente.

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