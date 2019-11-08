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Vila Velha

Avó e neta são presas por suspeita de vender drogas em bar do ES

A comerciante Eva da Fonseca Gomes, 61 anos, e a neta dela, a estudante Leandra Ferreira Gomes, 19, foram presas quinta (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 13:59

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 13:59

Cocaína apreendida em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma comerciante e a neta dela foram presas por suspeita de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (7) no bairro João Goulart, em Vila Velha. De acordo com a polícia, Eva da Fonseca Gomes, 61 anos, usava o bar como ponto de comércio de drogas. Ela e a neta, a estudante Leandra Ferreira Gomes, 19 anos, negaram o crime.

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Eva da Fonseca Gomes é levada para a delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O recado teria sido escrito por um neto de Eva que está preso em uma unidade prisional do Estado. O conteúdo do bilhete não foi revelado. Ao chegarem na porta do imóvel, os policiais flagraram Leandra saindo com uma sacola. No entanto, ao perceber a presença da polícia, Eva tentou esconder a sacola debaixo de uma cama dentro de casa.
A comerciante foi perseguida pelo cão e os militares apreenderam com ela 19 pinos grandes e 15 pinos pequenos de cocaína. Além do entorpecente, também foram apreendidos 490 carteiras de cigarro procedentes do Paraguai. O produto não tinha nota fiscal. Eva e a neta foram levadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que Leandra foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A avó dela foi autuada pelos mesmos crimes, além do previsto no artigo 334 do Código Penal: Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

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