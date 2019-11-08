Avó e neta são presas por suspeita de vender drogas em bar do ES

Cocaína apreendida em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma comerciante e a neta dela foram presas por suspeita de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (7) no bairro João Goulart, em Vila Velha . De acordo com a polícia, Eva da Fonseca Gomes, 61 anos, usava o bar como ponto de comércio de drogas. Ela e a neta, a estudante Leandra Ferreira Gomes, 19 anos, negaram o crime.

Policiais militares foram à Rua Antônio Elias do Espírito Santo após receberem denúncia anônima que indicava que o bar da Eva funcionava como boca de fumo. Na escadaria que dá acesso ao local, o cão Jason, levado pela PM, localizou um papelote de cocaína e duas pedras de crack enroladas em um bilhete.

Eva da Fonseca Gomes é levada para a delegacia Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O recado teria sido escrito por um neto de Eva que está preso em uma unidade prisional do Estado. O conteúdo do bilhete não foi revelado. Ao chegarem na porta do imóvel, os policiais flagraram Leandra saindo com uma sacola. No entanto, ao perceber a presença da polícia, Eva tentou esconder a sacola debaixo de uma cama dentro de casa.

A comerciante foi perseguida pelo cão e os militares apreenderam com ela 19 pinos grandes e 15 pinos pequenos de cocaína. Além do entorpecente, também foram apreendidos 490 carteiras de cigarro procedentes do Paraguai. O produto não tinha nota fiscal. Eva e a neta foram levadas para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.