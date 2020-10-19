Avenida onde mãe e filha foram assaltadas tem aviso de perigo em Vila Velha

Cartazes afixados na avenida São Paulo, na Praia da Costa, alertam pedestres sobre perigo e assaltos Crédito: Reportagem

Logo após a publicação da matéria que relatou o drama vivido por mãe e filha que foram assaltadas na região no último domingo (18), a reportagem de A Gazeta flagrou cartazes colados em postes na região com um aviso para quem passa pelo local. No papel é possível ver uma imagem que caracteriza um assaltante com os dizeres Cuidado. Área perigosa! Frequentes assaltos.

Polícia Militar foi procurada pela reportagem para falar sobre os cartazes afixados no local com o relato de insegurança na região, e sobre as ações tomadas para evitar assaltos. Por nota, a corporação informou que está presente na região com patrulhamento preventivo dia e noite, e que em setembro foram feitas cerca de 220 operações preventivas no bairro. Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar informa que está presente na região dia e noite com o patrulhamento preventivo, através de rondas, tanto que em setembro foram feitas foram feitas cerca de 220 operações preventivas no bairro. A região conta, ainda, com diversas ações que ocorrem também na madrugada, como cercos táticos e abordagens a suspeitos. No entanto, a PM ressalta que devido a impossibilidade de cobrir todo o local ao mesmo tempo, conta sempre com a colaboração da população, para que uma viatura seja acionada imediatamente sempre que houver suspeita ou ocorrências de crime em andamento. Vale reforçar que quando não há suspeito detido em flagrante, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que haja investigação e os criminosos sejam identificados e punidos.

Cartazes afixados na avenida São Paulo, na Praia da Costa, alertam pedestres sobre perigo e assaltos Crédito: Reportagem

O CASO

Um homem rendeu mãe e filha e roubou o carro em que elas estavam em Vila Velha. O caso aconteceu na manhã deste domingo (18), no bairro Praia da Costa, e as vítimas ficaram sob a mira de uma arma. Câmeras de videomonitoramento registraram o crime. O bandido, que aparece com uma blusa listrada nas imagens, aborda mãe e filha assim que elas saem do prédio de uma amiga e entram no carro. Veja o vídeo:

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Depois que saíram do carro, mãe e filha passaram por outro momento de tensão. Elas tentaram voltar para o prédio da amiga, mas quando olharam para trás, viram o bandido de dentro do carro com a arma apontada em direção às duas. "Ele sabia que do prédio seria mais fácil chamar a polícia. Ele ia atirar, não tinha nada a perder".

A assistente social e a filha registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal usou o rastreador do celular da filha e encontrou o aparelho com um motoboy no bairro Ilha das Flores. O carro da vítima foi encontrado na noite deste domingo.