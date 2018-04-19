Atropeladas por viatura em ponto de ônibus continuam internadas

Samu durante resgate de mulheres feridas em ponto de ônibus Crédito: Fernando Madeira

As duas mulheres que foram atropeladas em um ponto de ônibus de Vitória por uma viatura da Polícia Milita, na tarde de terça-feira (17), permanecem internadas no Hospital São Lucas sem previsão de alta. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial após o veículo ser atingido por um ônibus.

A atendente de telemarketing Rosemere Pereira Rocha, de 34 anos, e a faxineira Lucia do Nascimento, de 63, foram atingidas. Elas esperavam o ônibus para casa após o trabalho. As duas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no Ciodes, e pelo Samu. Depois, foram encaminhadas ao Hospital São Lucas.

De acordo com o autônomo João Gabriel Félix de Almeida, de 30 anos, marido de Rosemere, a vítima está lúcida, mas sem previsão de alta. "Ela quebrou a perna direita e passou por cirurgia. A perna esquerda precisou de tala para imobilizar. Ela está lúcida e já passou para o quarto, mas não tem previsão de alta", afirmou.

Já o filho da idosa Lucia do Nascimento, o pintor José Geraldo Mello, de 35 anos, contou que a mãe precisou ser medicada porque estava sentindo muitas dores. "Ela estava sentindo muitas dores nas pernas. Precisou fazer um raio-x e ser medicada. Agora dependemos da marcação da cirurgia no joelho esquerdo, que está bem inchado. O tornozelo direito precisou levar cerca de 20 pontos", explicou.

O ACIDENTE

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento preventivo no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, policiais militares apreenderam uma pistola, calibre 9 milímetros, municiada. Na tentativa de prender dois suspeitos, os policiais pediram reforço a uma viatura do Regimento de Cavalaria que passava pela Avenida Marechal Mascarenhas.

"Os policiais preparavam para dar apoio quando a viatura foi abarroada por um ônibus, lançada contra um veículo de passeio e, posteriormente, contra o ponto de ônibus", explicou a PM, por nota. O veículo de passeio é o Onix da motorista Letícia Guimarães, de 31 anos.