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Acidente em Vitória

Atropeladas por viatura em ponto de ônibus continuam internadas

Acidente aconteceu durante uma perseguição policial. Vítimas tiveram ferimentos nas pernas e permanecem internadas sem previsão de alta

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 23:01
Samu durante resgate de mulheres feridas em ponto de ônibus Crédito: Fernando Madeira
As duas mulheres que foram atropeladas em um ponto de ônibus de Vitória por uma viatura da Polícia Milita, na tarde de terça-feira (17), permanecem internadas no Hospital São Lucas sem previsão de alta. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial após o veículo ser atingido por um ônibus.
A atendente de telemarketing Rosemere Pereira Rocha, de 34 anos, e a faxineira Lucia do Nascimento, de 63, foram atingidas. Elas esperavam o ônibus para casa após o trabalho. As duas foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros, que atuam no Ciodes, e pelo Samu. Depois, foram encaminhadas ao Hospital São Lucas. 
De acordo com o autônomo João Gabriel Félix de Almeida, de 30 anos, marido de Rosemere, a vítima está lúcida, mas sem previsão de alta. "Ela quebrou a perna direita e passou por cirurgia. A perna esquerda precisou de tala para imobilizar. Ela está lúcida e já passou para o quarto, mas não tem previsão de alta", afirmou. 
Já o filho da idosa Lucia do Nascimento, o pintor José Geraldo Mello, de 35 anos, contou que a mãe precisou ser medicada porque estava sentindo muitas dores. "Ela estava sentindo muitas dores nas pernas. Precisou fazer um raio-x e ser medicada. Agora dependemos da marcação da cirurgia no joelho esquerdo, que está bem inchado. O tornozelo direito precisou levar cerca de 20 pontos", explicou. 
O ACIDENTE
De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento preventivo no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, policiais militares apreenderam uma pistola, calibre 9 milímetros, municiada. Na tentativa de prender dois suspeitos, os policiais pediram reforço a uma viatura do Regimento de Cavalaria que passava pela Avenida Marechal Mascarenhas.
"Os policiais preparavam para dar apoio quando a viatura foi abarroada por um ônibus, lançada contra um veículo de passeio e, posteriormente, contra o ponto de ônibus", explicou a PM, por nota. O veículo de passeio é o Onix da motorista Letícia Guimarães, de 31 anos.
Acionada pela reportagem, a GVBus enviou nota sobre o acidente. Veja na íntegra: "A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente informou que está acompanhando o caso e que vai colaborar com as investigações da polícia sobre as causas do acidente. As primeiras informações passadas pelo motorista é de que a viatura fez uma ultrapassagem e ele não teve tempo de parar. O coletivo então acabou atingindo um veículo de passeio e a viatura, que perdeu o controle e invadiu o ponto de ônibus".

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