Ataque de criminosos deixa dois mortos e 10 feridos em Angra dos Reis

Carro usado pelos bandidos apreendido pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois homens morreram e nove ficaram feridos após traficantes de uma facção rival à que controla o trafico de drogas na comunidade do Areal, em Angra dos Reis, na Costa Verde, invadirem um campo de futebol onde era realizado um campeonato. O ataque ocorreu na noite desta quarta-feira (25).

Segundo delegado Gilabert, titular da 166ªDP (Angra dos Reis), cerca de 15 a 20 bandidos do facção Terceiro Comando Puro (TCP) chegaram em três ou quarto carros na comunidade do Areal, que é controlada pelo Comando Vermelho (CV), no momento em que acontecia um jogo de futebol. Dezenas de pessoas estavam no local, entre elas muitas crianças.

Os traficantes atiraram a esmo e mataram dois homens no local. Os nove feridos estão no Hospital Geral de Japuíba. Nesta quinta-feira, todos foram ouvidos pelos policiais civis. Segundo Bruno Gilabert, dos nove apenas um tem envolvimento com o tráfico e é apontado como gerente.

ela manhã, policiais civis fizeram uma operação nas comunidades do Areal e Belém. Um carro usado pelos traficantes foi encontrado. Dentro do veículo que, segundo o delegado, tem placa clonada, os policiais encontraram cápsulas de fuzil, drogas e ainda uma camisa da Polícia Civil falsificada. Bruno Gilabert disse que serão realizados exames papiloscópicos.