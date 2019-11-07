Quartel da PM em Maruípe Crédito: Arquivo

Your browser does not support the audio element. Associações negam autoria de comunicado de paralisação da PM no ES

As associações que representam a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado negam a autoria e compartilhamento de mensagens que indicam uma suposta paralisação dos agentes de segurança pública neste mês. Desde a noite de quarta-feira (6), circula na redes sociais uma mensagem com frases como vai parar, em forma de um comunicado que anuncia o movimento no próximo dia 15 de novembro.

O presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da PM e do Corpo de Bombeiros, capitão da PM Neucimar Rodrigues de Amorim, disse que os representantes das associações vão se reunir na tarde desta quinta-feira (7) para discutir o conteúdo compartilhado e definir um posicionamento oficial dos representantes.

"Nós, entidades de classe e presidentes de associações da Polícia e dos bombeiros militares, não temos nada a ver com isso. Não fomos nós quem divulgamos esse fato. Isso não partiu das entidades de classe da PM, desconheço a origem. Repudiamos essa manifestação. Fomos vítima das últimas movimentações grevistas em 2017. A gente não quer isso novamente para o nosso Estado " Neucimar Rodrigues de Amorim - Presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da PM e dos Bombeiros

Durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (07) para tratar da prisão de um homem acusado de ser dono de três fuzis apreendidos, o secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, elogiou o trabalho desempenhando pelas Polícias Civil, Militar e pelo Corpo de Bombeiros do Estado e disse que o governo estadual mantém o diálogo com as associações dos militares. O secretário afirma que há um compromisso do governador Renato Casagrande (PSB) em valorizar a tropa.

"É notório e de conhecimento nosso que a categoria da segurança pública precisa ser tratada com uma distinção em razão da defasagem salarial que a gente já diagnosticou. O governador cumpriu o que havia dito em relação ao linear, é o que foi o que foi possível para esse ano. Ele falou em um vídeo outro dia, quando anunciamos o aumento de vagas no concurso, que vai, ao longo de seu mandato, colocar o salário dos nossos policiais civis, militares e bombeiros numa média nacional. E isso já está dito" Roberto Sá - Secretário de Estado da Segurança Pública

REUNIÃO

As associações que representam os policiais militares do Espírito Santo se reuniram no início da tarde desta quinta-feira (07) para discutir a mensagem que circula nas redes sociais alertando a população sobre uma possível greve da categoria.

Na saída da reunião, que aconteceu na sede do Clube dos Oficiais, em Vitória, os líderes das associações garantiram que a mensagem não partiu das entidades.

No entanto, alertaram que o Governo do Estado encerrou as negociações em 2019, sem previsão de retomada. Em nota, afirmam que "percebe-se pouca efetividade nas ações do Governo do Estado" e que a "insatisfação de ordem geral da categoria poderia ensejar ações paralelas indesejadas de grupos não reconhecidos".

Membros das entidades relataram para A Gazeta que na última sexta-feira o governo avisou que não seriam realizadas novas reuniões em 2019.

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