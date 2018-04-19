Associação emite nota de repúdio após médica ser agredida em Vitória

Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Google Maps

A Associação Médica do Espírito Santo (Ames) emitiu uma nota, na tarde desta quarta-feira (18), após uma médica pediatra ser agredida pela mãe de uma criança durante uma consulta na Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória.

A Ames repudia à agressão praticada contra a profissional em seu ambiente de trabalho na manhã desta quarta. A associação informou que a agressão foi comunicada às autoridades de segurança do estado com o propósito de resguardar a atividade da médica.

ENTENDA O CASO

A pediatra, que prestou depoimento na 1° Delegacia Regional de Vitória, disse que a agressora, que tem 23 anos, chegou para o atendimento do filho, de 6 anos, que não é paciente da unidade de saúde. A especialista contou que a mãe não tinha prontuário e que ela afirmou ser moradora da Serra.

De acordo com a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e para alguns procedimentos. A médica explicou à mulher que, para alguns procedimentos, ela deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que contemplaria as necessidades de que a criança precisava.

Não satisfeita, a mãe se revoltou e começou a xingar a médica e depois partiu para a agressão física, relatou a pediatra. Paciente e outros profissionais da unidade precisaram intervir para conter a agressora. Com as agressões, a médica, que trabalha há 24 anos na unidade, caiu no chão e ficou com ferimentos no rosto.

Após a confusão, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. Ela confessou que perdeu a cabeça e que agrediu a médica. Ela foi liberada após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal leve e injúria.

A médica foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde fez exames de corpo de delito.

SOCOS E PUXÕES DE CABELOS