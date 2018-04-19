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Contestação

Associação emite nota de repúdio após médica ser agredida em Vitória

Ames diz autoridades já foram comunicadas para que a atividade da médica seja preservada

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 21:51
Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Google Maps
A Associação Médica do Espírito Santo (Ames) emitiu uma nota, na tarde desta quarta-feira (18), após uma médica pediatra ser agredida pela mãe de uma criança durante uma consulta na Unidade de Saúde de Maria Ortiz, em Vitória.
A Ames repudia à agressão praticada contra a profissional em seu ambiente de trabalho na manhã desta quarta. A associação informou que a agressão foi comunicada às autoridades de segurança do estado com o propósito de resguardar a atividade da médica.
ENTENDA O CASO
A pediatra, que prestou depoimento na 1° Delegacia Regional de Vitória, disse que a agressora, que tem 23 anos, chegou para o atendimento do filho, de 6 anos, que não é paciente da unidade de saúde. A especialista contou que a mãe não tinha prontuário e que ela afirmou ser moradora da Serra.
De acordo com a pediatra, a mulher queria encaminhamento para cinco exames e para alguns procedimentos. A médica explicou à mulher que, para alguns procedimentos, ela deveria procurar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que contemplaria as necessidades de que a criança precisava.
Não satisfeita, a mãe se revoltou e começou a xingar a médica e depois partiu para a agressão física, relatou a pediatra. Paciente e outros profissionais da unidade precisaram intervir para conter a agressora. Com as agressões, a médica, que trabalha há 24 anos na unidade, caiu no chão e ficou com ferimentos no rosto.
Após a confusão, a mãe da criança foi detida e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento. Ela confessou que perdeu a cabeça e que agrediu a médica. Ela foi liberada após assinar um termo circunstanciado por lesão corporal leve e injúria.
A médica foi encaminhada ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória onde fez exames de corpo de delito.
SOCOS E PUXÕES DE CABELOS
Uma pessoa, que não quis se identificar, afirmou que a mulher agrediu a médica com socos, xingamentos e puxões de cabelo. "Foi hoje no primeiro atendimento, entre 7h40 e 8h. Não sei o motivo. As duas foram encaminhadas para a delegacia pela Guarda Municipal de Vitória. Três viaturas foram à unidade", disse a testemunha.

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