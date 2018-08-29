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Crime

Assessor de vereador de Piúma é preso por estelionato

Na casa do suspeito, a polícia encontrou eletrônicos que teriam sido comprados com cartões de crédito clonados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 21:44

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 21:44

Crédito: Divulgação
Um assessor de um vereador de Piúma, no Litoral Sul do Estado, foi preso por receptação e será indiciado por estelionato. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27). Na casa do suspeito, a polícia encontrou dezenas de eletrônicos comprados por meio de um cartão de crédito clonado, de uma mulher do interior de São Paulo.
Segundo o delegado David Gomes, o suspeito, Jeferson Garcia da Costa, de 39 anos foi detido com a mulher, de 27 anos, que foi liberada após ser ouvida. A dona de um dos cartões de crédito clonados denunciou o crime à Polícia Civil de Adamantina, interior de São Paulo. Conferindo o extrato do cartão, ela descobriu que havia tentativas de compras bloqueadas.
Apesar disso, havia uma compra, parcelada, e o destino era endereço do assessor. Na casa do servidor, a polícia encontrou cartões de créditos clonados de pessoa física e jurídica, celulares novos, câmera fotográfica, dois notebooks, um ar condicionado portátil e sete fritadeiras elétricas.
Em depoimento, o suspeito confessou o crime, mas alegou que adquiria esses cartões de uma pessoa e depois vendia os produtos por um terço do valor original. Jeferson foi preso acusado de receptação qualificada e ainda será indiciado por estelionato. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Jeferson Garcia da Costa era servidor da Câmara de Vereadores de Piúma e ocupava o cargo de assessor do vereador Jorge Miranda (PSDB), desde o início de 2017. Por telefone o parlamentar disse que jamais imaginou que estaria envolvido em uma investigação criminal. Afirmou ainda que na data de ontem buscou a delegacia para esclarecer o caso e pediu a exoneração do servidor.

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