Assessor de vereador de Piúma é preso por estelionato

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Um assessor de um vereador de Piúma , no Litoral Sul do Estado, foi preso por receptação e será indiciado por estelionato. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27). Na casa do suspeito, a polícia encontrou dezenas de eletrônicos comprados por meio de um cartão de crédito clonado, de uma mulher do interior de São Paulo.

Segundo o delegado David Gomes, o suspeito, Jeferson Garcia da Costa, de 39 anos foi detido com a mulher, de 27 anos, que foi liberada após ser ouvida. A dona de um dos cartões de crédito clonados denunciou o crime à Polícia Civil de Adamantina, interior de São Paulo. Conferindo o extrato do cartão, ela descobriu que havia tentativas de compras bloqueadas.

Apesar disso, havia uma compra, parcelada, e o destino era endereço do assessor. Na casa do servidor, a polícia encontrou cartões de créditos clonados de pessoa física e jurídica, celulares novos, câmera fotográfica, dois notebooks, um ar condicionado portátil e sete fritadeiras elétricas.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime, mas alegou que adquiria esses cartões de uma pessoa e depois vendia os produtos por um terço do valor original. Jeferson foi preso acusado de receptação qualificada e ainda será indiciado por estelionato. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.