Assassino é preso duas horas depois de executar jovem no ES

Lucas Sobrinho Ribeiro Queiroz Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Não eram nem 10 horas da manhã de um dia de sol e de movimento no comércio, quando um jovem foi executado com dois tiros na cabeça, nesta segunda-feira (28), na rua Rua Euclides da Cunha, em São Diogo I, na Serra. Mas a Polícia Civil não deu tempo nem do assassino se esconder, pois duas horas depois do crime o acusado já estava preso.

Segundo informações da Polícia Civil, Robson Luiz Silva Oliveira Júnior, de 22 anos, seguia pela calçada da rua quando foi surpreendido pelo atirador. Ao ver Robson andando na calçada, o assassino pegou uma bicicleta emprestada e foi com ela até bem próximo do rapaz. Logo, o atirador sacou uma arma da cintura e fez um disparo pelas costas de Robson, atingindo a cabeça. Mesmo com o alvo já caído no chão, o assassino chegou ainda mais perto da vítima e atirou novamente, dessa vez no rosto, à queima roupa. A ação criminosa foi rápida, mas registrada por câmeras de comércios da região.

VEJA VÍDEO









"Após levantarmos as primeiras informações e analisarmos as imagens, conseguimos chegar à identificação do autor. Logo, a localização foi rápida", informou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra. Duas horas depois do assassinato, a equipe policial chegou até Lucas Sobrinho Ribeiro Queiroz, de 19 anos, autor dos disparos contra Robson. Ele foi preso no mesmo bairro onde aconteceu o crime. Os policiais apreenderam a arma usada no crime, um revólver calibre 32.

Em depoimento na delegacia, Lucas confessou o crime. "Ele alegou que a morte de Robson foi decidida durante uma reunião entre o grupo de traficantes do bairro, pois ele teria se relacionado com duas mulheres de integrantes do bando que estariam presos. Vamos continuar as apurações", observou o delegado.

Sandi Mori contou ainda que o crime foi premeditado. "Lucas ficou circulando pelos pontos onde sabia que poderia encontrar a vítima", completou.