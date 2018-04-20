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Cadeia

Assassino é preso ao chegar em casa na Serra

'Jorge é um indivíduo perigoso', destaca delegado responsável pela prisão

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 00:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 00:04
Executor de dois assassinatos é preso quando chegava em casa, na Serra Crédito: Divulgação | PC
Cadeia. Foi pra lá que Jorge dos Santos Pacheco foi parar após ser preso por policiais civis, na manhã desta quinta-feira (19), em São Marcus, na Serra. Ele é responsável por puxar o gatilho das armas usadas em dois assassinatos.
Jorge foi preso durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, quando chegava em casa de carro. Contra ele, há dois mandados de prisão em aberto.
Um dos crimes é a morte de Petherson Vinicius de Araújo da Cruz, em novembro do ano passado. A vítima integrava o bando rival ao que Jorge integrava e fazia fotos para identificar os inimigos para o chefe do bando. Jorge e comparsa atraíram ele para uma emboscada e o assassinaram, detalhou o delegado Ramiro Diniz. Também participou desse crime André Ribeiro Soeiro, o Café, 25 anos, que foi preso 12 dias depois do homicídio pela equipe da DCCV Serra.
O outro crime foi em dezembro. Jorge atirou de dentro de um carro contra Ronison Amaral da Silva, que também fazia parte da gangue de Maik Santos Coutinho, o Maikinho. Ele também está preso.
O delegado informou que a disputa pelo domínio do tráfico é o motivo das mortes. Jorge é integrante do grupo de Icaro Santana Soares, o Icrinho, outro indivíduo que também está na penitenciária. A gangue é responsável por usar até fuzil para cometer assassinatos.
Jorge é um indivíduo perigoso e que deveria e que já era procurado pela DCCV. Montamos vigilância em frente à casa dele e fizemos a abordagem quando ele chegava sem casa, sem que pudesse oferecer qualquer resistência, observou Diniz.
Em depoimento, Jorge negou todos os crimes.
No final do ano passado, a maioria dos envolvidos em assassinatos na região de Cascata e São Marcos foi presa, fato que colaborou para a redução dos homicídios.
 

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