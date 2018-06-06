Genário Sanfoneiro foi morto em Vila Velha na última segunda-feira (4). A motivação do crime seria uma briga pelo imóvel onde ele morava Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Assassino de Genário Sanfoneiro diz que agiu em legítima defesa

De acordo com o titular da Delegacia de Crimes de Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha, delegado Ricardo Almeida, policiais civis realizaram buscas e encontraram o veículo usado no dia do crime. "Seguindo pistas do veículo, uma equipe se deslocou ao município de Barra de São Francisco, onde a caminhonete foi localizada com um homem, de 52 anos, que foi conduzido à delegacia.

O assassino afirmou ser proprietário do imóvel onde Genário morava, mas o músico alegava ter obtido a posse do local por usucapião  posse pacífica de bem móvel ou imóvel por um determinado período de tempo previamente estabelecido em lei.

O criminoso foi ouvido pela polícia, mas foi liberado por não haver flagrante.

O caso segue sob investigação da DCCV de Vila Velha e outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a investigação. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

O CRIME

Genário José da Mata  conhecido como Genário Sanfoneiro  de 68 anos, foi agredido e morto com um pedaço de madeira e arma branca, na noite de segunda-feira (4), no Bairro Alvorada, em Vila Velha.

Segundo a polícia, ele estava chegando em casa e, ao descer do carro para abrir o portão, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma caminhonete do modelo Ranger branca.