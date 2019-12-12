Assassino de camareira foi reconhecido após reportagem de A Gazeta

Antônio Junior Cruz da Silva tirou a vida da ex-esposa com facadas no pescoço. Ele foi detido após uma denúncia anônima de um morador de Guarapari Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Essa não é a primeira vez que uma reportagem de A GAZETA ajuda a elucidar um caso. Em novembro, após tomar conhecimento do desaparecimento da cantora capixaba Renata Ribeiro , um morador da cidade de Matipó, em Minas Gerais, a reconheceu depois de acompanhar a cobertura do caso pelo portal.

No documento, a polícia relata como a prisão de Antônio Júnior ocorreu e cita a cobertura feita pelos veículos jornalísticos. O trecho abaixo está escrito da mesma forma como consta no registro policial.

"Durante patrulhamento tático no bairro Patura através de uma informação anônima que um morador local visualizou um indivíduo que teria matado a esposa na cidade de Cariacica, a qual teve repercussão nacional. Além disso, o anônimo informou que reconheceu o indivíduo através de fotos da reportagem do Portal G1.com e jornal A Gazeta. Desta forma, já dentro do bairro, assim que a guarnição adentrou na Rua Paraíso, visualizou um indivíduo com camisa azul, que ao perceber a presença policial empreendeu fuga para dentro da residência de número 32", destaca o boletim.

Após avistarem Antônior Júnior, os policiais deram voz de prisão a ele, porém ignorada pelo criminoso. Na sequência, os militares entraram na casa e encontraram o homem escondido debaixo da cama. Durante a prisão, o carregador de frutas confirmou que estava na cidade em fuga por ter assassinado a esposa. Antônio foi conduzido em uma viatura para a Delegacia de Guarapari, onde encontra-se detido.

CRIME BÁRBARO

Por volta das 2h30 da madrugada de quinta-feira (5), vizinhos ouviram gritos vindos da residência onde Antônio morava com Genaína e acionaram a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a camareira já sem vida após ser morta com facadas no pescoço desferidas pelo carregador de frutas. O crime foi cometido na frente dos quatro filhos do casal, entre eles, duas crianças, uma de 8 e outra de 11 anos.