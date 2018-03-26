Assassinato em Manguinhos: polícia prende trio e caça quarto bandido

A polícia deteve o criminoso que abriu fogo em um bloco de carnaval em Manguinhos, na Serra, no dia 12 de fevereiro. Uma pessoa morreu e outros quatro foliões ficaram feridos devidos aos disparos.
O executor é Lucas de Souza Arruda. Ele assassinou com quatro tiros Waldir Benaia de Souza enquanto ele se divertia com a família e amigos na vila. Os dois são primos e, além de terem brigado no carnaval de 2017, também disputavam o domínio do tráfico de drogas no bairro El Dourado.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, três amigos de Lucas encontraram a vítima no bloco e avisaram ao executor sobre a presença dele no local. "A partir dali, eles passaram a monitorar a vítima até a chegada de Lucas, indicando onde estaria Valdir para que ele fosse executado. Além disso, deram fuga ao assassino", explicou o delegado.
Outros dois criminosos que participaram da ação também foram presos, sendo eles Carlos Alberto Alves de Oliveira, 24, e Sandoval Fernandes de Souza, 18. Ainda está foragido Felipe Almeida, 22.
O CRIME
De acordo com testemunhas, cerca de 300 a 400 pessoas ainda curtiam a folia no local e o bloco oficial havia encerrado o desfile momentos antes do crime. Waldir saiu de um restaurante com a esposa e seguia para o carro, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles já chegou atirando.
Um vendedor de coco, de 36 anos, contou que viu o momento da execução e chegou a correr para o mar, com o intuito de se proteger.
Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Uns 12 ou 13. Na hora eu corri. O cara matou ele e ainda pegou a arma da vítima. Eu me escondi lá dentro do mar. Foi uma correria grande, um desespero
No meio dessa correria, os feridos foram aparecendo. Cerca de 10 minutos após o crime, uma viatura da PM conseguiu acessar o local e socorreu a vítima mais grave, a jovem de 24 anos, que levou um tiro no rosto.
Segundo as testemunhas e uma das vítimas, no momento da execução, não havia policiamento no local. Um vendedor ambulante, de 38 anos, contou que trabalha há 16 anos no carnaval de Manguinhos e nunca havia passado por isso.
Não tinha polícia aqui mais. Tinham umas 300 a 400 pessoas. Era muita gente e foram muitos tiros. Mais de 10 com certeza. Na hora eu deitei no chão e foi uma correria e um pânico muito grandes