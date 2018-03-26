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Caso de Polícia

Assassinato em Manguinhos: polícia prende trio e caça quarto bandido

Um quarto envolvido no crime está foragido; qualquer informação pode ser repassada pelo 181

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:33
Da esquerda para a direita: Lucas (o executor) e os comparsas Carlos e Sandoval Crédito: Montagem | Divulgação | Polícia Civil
A polícia deteve o criminoso que abriu fogo em um bloco de carnaval em Manguinhos, na Serra, no dia 12 de fevereiro. Uma pessoa morreu e outros quatro foliões ficaram feridos devidos aos disparos.
O executor é Lucas de Souza Arruda. Ele assassinou com quatro tiros Waldir Benaia de Souza enquanto ele se divertia com a família e amigos na vila. Os dois são primos e, além de terem brigado no carnaval de 2017, também disputavam o domínio do tráfico de drogas no bairro El Dourado.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, três amigos de Lucas encontraram a vítima no bloco e avisaram ao executor sobre a presença dele no local. "A partir dali, eles passaram a monitorar a vítima até a chegada de Lucas, indicando onde estaria Valdir para que ele fosse executado. Além disso, deram fuga ao assassino", explicou o delegado.
Felipe Almeida está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Outros dois criminosos que participaram da ação também foram presos, sendo eles Carlos Alberto Alves de Oliveira, 24, e Sandoval Fernandes de Souza, 18. Ainda está foragido Felipe Almeida, 22.
O CRIME
Valdir Benaia de Souza foi assassinado perto do portal 'Eu amo Serra', na Vila de Manguinhos Crédito: Internauta | WhatsApp
De acordo com testemunhas, cerca de 300 a 400 pessoas ainda curtiam a folia no local e o bloco oficial havia encerrado o desfile momentos antes do crime. Waldir saiu de um restaurante com a esposa e seguia para o carro, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles já chegou atirando.
Um vendedor de coco, de 36 anos, contou que viu o momento da execução e chegou a correr para o mar, com o intuito de se proteger. 
Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Uns 12 ou 13. Na hora eu corri. O cara matou ele e ainda pegou a arma da vítima. Eu me escondi lá dentro do mar. Foi uma correria grande, um desespero
Ambulante que testemunhou crime
No meio dessa correria, os feridos foram aparecendo. Cerca de 10 minutos após o crime, uma viatura da PM conseguiu acessar o local e socorreu a vítima mais grave, a jovem de 24 anos, que levou um tiro no rosto. 
Segundo as testemunhas e uma das vítimas, no momento da execução, não havia policiamento no local. Um vendedor ambulante, de 38 anos, contou que trabalha há 16 anos no carnaval de Manguinhos e nunca havia passado por isso.
Não tinha polícia aqui mais. Tinham umas 300 a 400 pessoas. Era muita gente e foram muitos tiros. Mais de 10 com certeza. Na hora eu deitei no chão e foi uma correria e um pânico muito grandes
Testemunha

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