Assassinato em Manguinhos: polícia prende trio e caça quarto bandido

Da esquerda para a direita: Lucas (o executor) e os comparsas Carlos e Sandoval Crédito: Montagem | Divulgação | Polícia Civil

A polícia deteve o criminoso que abriu fogo em um bloco de carnaval em Manguinhos, na Serra, no dia 12 de fevereiro. Uma pessoa morreu e outros quatro foliões ficaram feridos devidos aos disparos.

O executor é Lucas de Souza Arruda. Ele assassinou com quatro tiros Waldir Benaia de Souza enquanto ele se divertia com a família e amigos na vila. Os dois são primos e, além de terem brigado no carnaval de 2017, também disputavam o domínio do tráfico de drogas no bairro El Dourado.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, três amigos de Lucas encontraram a vítima no bloco e avisaram ao executor sobre a presença dele no local. "A partir dali, eles passaram a monitorar a vítima até a chegada de Lucas, indicando onde estaria Valdir para que ele fosse executado. Além disso, deram fuga ao assassino", explicou o delegado.

Felipe Almeida está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Outros dois criminosos que participaram da ação também foram presos, sendo eles Carlos Alberto Alves de Oliveira, 24, e Sandoval Fernandes de Souza, 18. Ainda está foragido Felipe Almeida, 22.

O CRIME

Valdir Benaia de Souza foi assassinado perto do portal 'Eu amo Serra', na Vila de Manguinhos Crédito: Internauta | WhatsApp

De acordo com testemunhas, cerca de 300 a 400 pessoas ainda curtiam a folia no local e o bloco oficial havia encerrado o desfile momentos antes do crime. Waldir saiu de um restaurante com a esposa e seguia para o carro, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles já chegou atirando.

Um vendedor de coco, de 36 anos, contou que viu o momento da execução e chegou a correr para o mar, com o intuito de se proteger.

Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Uns 12 ou 13. Na hora eu corri. O cara matou ele e ainda pegou a arma da vítima. Eu me escondi lá dentro do mar. Foi uma correria grande, um desespero Ambulante que testemunhou crime

No meio dessa correria, os feridos foram aparecendo. Cerca de 10 minutos após o crime, uma viatura da PM conseguiu acessar o local e socorreu a vítima mais grave, a jovem de 24 anos, que levou um tiro no rosto.

Segundo as testemunhas e uma das vítimas, no momento da execução, não havia policiamento no local. Um vendedor ambulante, de 38 anos, contou que trabalha há 16 anos no carnaval de Manguinhos e nunca havia passado por isso.