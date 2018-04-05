Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Assaltos aos Correios: vídeo mostra carro usado por gangue

Os seis criminosos estavam disfarçados de policiais civis

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 19:11
Crédito: Reprodução | Vídeo
Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que bandidos, disfarçados de policiais civis, chegam ao Centro de Entregas de Encomendas dos Correios, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (5). 
Os seis bandidos armados entraram pelos fundos da unidade e renderam funcionários do local. As imagens das câmeras mostram o veículo utilizado pela gangue tanto no momento da invasão quanto na fuga.
VEJA VÍDEO
 
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os criminosos estavam vestidos com roupa preta e usavam coletes com o nome da "Polícia Civil".
Os bandidos procuravam por um cofre, mas como o local não dispõe desse tipo de equipamento, eles ficaram agressivos e começaram a agredir os funcionários.
> Leia mais matérias de Polícia
No final da ação eles fugiram levando os pertences de quem estava no local e as encomendas separadas para serem entregues. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, mas até o momento ninguém foi preso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados