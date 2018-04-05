Assaltos aos Correios: vídeo mostra carro usado por gangue

Crédito: Reprodução | Vídeo

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que bandidos, disfarçados de policiais civis, chegam ao Centro de Entregas de Encomendas dos Correios , na Avenida Leitão da Silva , em Vitória , na manhã desta quinta-feira (5).

Os seis bandidos armados entraram pelos fundos da unidade e renderam funcionários do local. As imagens das câmeras mostram o veículo utilizado pela gangue tanto no momento da invasão quanto na fuga.

VEJA VÍDEO





Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, os criminosos estavam vestidos com roupa preta e usavam coletes com o nome da "Polícia Civil".

Os bandidos procuravam por um cofre, mas como o local não dispõe desse tipo de equipamento, eles ficaram agressivos e começaram a agredir os funcionários.