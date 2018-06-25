Assalto aos Correios no ES: vídeo mostra bandido saindo com refém

Homem faz mulher refém em Cariacica Crédito: Reprodução

Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que um dos bandidos responsáveis pelo assalto à agência dos Correios da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, corre com uma refém pelo meio da rua  muito movimentada no horário do crime. A ação aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (25), por volta das 12h15, e deixou assustados os moradores que passavam pelo local.

O vídeo cedido à reportagem mostra o criminoso de roupa escura saindo às pressas da agência com uma refém, cliente da agência, e a obriga a correr até uma esquina com a BR 262.

VEJA VÍDEO





Logo depois, o bandido abandona a refém e foge em direção à rodovia. No final do vídeo é possível ver a refém chorando e sendo socorrida.

Outra gravação mostra o momento em que há uma troca de tiros. O bandido que fez a cliente refém foi baleado.

ASSISTA!









ASSALTO A AGÊNCIA DOS CORREIOS

Um assalto a uma agência dos Correios terminou com um bandido baleado durante uma troca de tiros com policiais militares. Por volta de 12h15, dois assaltantes armados invadiram a agência e fizeram clientes e funcionários reféns. Segundo informações apuradas pela reportagem do Gazeta Online, uma das funcionárias da agência, ao se aproximar do estabelecimento, viu as pessoas deitadas, notou a movimentação e foi até uma loja para pedir que ligassem para a Polícia Militar.

Em minutos, os policiais militares chegaram e montaram um cerco em torno da agência. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos.

Na fuga, um dos criminoso seguiu em direção à BR 262 fazendo uma cliente refém. O criminoso liberou a mulher e entrou em uma loja localizada a cerca de 300 metros do local. O assaltante foi baleado e preso pelos PMs. Ele foi para o PA de Alto Lage, no mesmo município, e, depois, transferido ao Hospital São Lucas, em Vitória. Na perseguição, o outro assaltante que ainda estava dentro da agência conseguiu fugir.





"OUVI DE 5 A 6 TIROS"

Uma comerciante que tem uma loja perto da agência dos Correios disse que escutou de 5 a 6 tiros no momento em que os criminosos tentavam escapar da polícia. Segundo a comerciante, a ação dos criminosos não deu certo porque uma das funcionárias da agência estranhou a movimentação no local