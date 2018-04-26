Assalto a condomínio de luxo acaba com bandido morto e engenheiro baleado

Assalto aconteceu dentro de um casa localizada em um condomínio de luxo na Serra Crédito: Divulgação

Um assalto a uma casa dentro do condomínio de luxo Alphaville Jacuhy, localizado às margens da Rodovia do Contorno, na Serra, na madrugada desta quinta-feira (26), por volta das 2h30, terminou com um bandido morto e o proprietário da residência ferido.

Os assaltantes, utilizando um equipamento para arrombar, entraram pela janela da casa, que dá para os fundos da rodovia, próximo a uma área com matagal. Dentro da residência, os criminosos, que usavam touca ninja, renderam os moradores, um engenheiro, 43 anos, e uma policial civil, 33 anos, que foram acordados pelos bandidos dentro do quarto, exigindo dinheiro.

Um dos bandidos, que estava com um revólver calibre 38, levou o engenheiro para o corredor. O outro assaltante, que portava uma faca, fez a mulher refém dentro do quarto.

Os criminosos não sabiam que a mulher era policial civil. Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ela fingiu que ia pegar joias no closet e voltou com uma pistola. A policial atirou no assaltante e o matou com sete tiros (2 no pé, 2 na dorsal, 2 na barriga e 1 na coxa) dentro do quarto do casal.

Enquanto isso, o outro criminoso que estava no corredor fazendo o engenheiro refém, ouviu os disparos e atirou no homem. Mesmo ferido, o engenheiro entrou em luta corporal com o criminoso, mas o assaltante conseguiu fugir.

O casal estava em casa com as duas filhas pequenas, mas as crianças escaparam ilesas. O engenheiro foi socorrido para um hospital particular da Serra.

CONDOMÍNIO EMITE NOTA

A Associação Alphaville Jacuhy esclarece que houve uma ocorrência nesta madrugada em uma residência localizada no Residencial 1 do condomínio Alphaville Jacuhy.

Imediatamente após o ocorrido a equipe de Segurança do condomínio deu todo o suporte necessário a família e está fazendo o acompanhamento da ocorrência junto aos órgãos competentes, contribuindo com as investigações.

Os fatos ainda estão sendo apurados e ainda hoje divulgaremos mais detalhes para a imprensa e sociedade.