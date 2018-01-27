Assaltantes rendem família e levam até panelas de pressão em Linhares

Família teve a casa assaltada em Povoação, zona rural de Linhares Crédito: Reprodução TV Gazeta

Pai, mãe e filha foram amarrados durante um assalto à fazenda onde moram na estrada de Povoação, zona rural de Linhares, Norte do Estado. O crime foi cometido por três homens, dois deles encapuzados e armados. O terceiro ficou do lado de fora da casa das vítimas dando cobertura aos comparsas.

O morador, gerente da propriedade, contou à Polícia Militar que foi surpreendido pelos bandidos por volta de 6h30. Os criminosos amarraram os braços e os pés das vítimas, que foram colocadas sentadas no quarto do casal. Da residência, eles roubaram um rifle, TVs, caixas de som, óculos, relógios, joias, notebook, impressora e até panelas de pressão.