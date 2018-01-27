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Zona rural

Assaltantes rendem família e levam até panelas de pressão em Linhares

O crime foi cometido por três homens, dois deles encapuzados e armados. Durante o roubo, pai, mãe e filha foram amarrados pelos criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2018 às 19:08

Publicado em 27 de Janeiro de 2018 às 19:08

Família teve a casa assaltada em Povoação, zona rural de Linhares Crédito: Reprodução TV Gazeta
Pai, mãe e filha foram amarrados durante um assalto à fazenda onde moram na estrada de Povoação, zona rural de Linhares, Norte do Estado. O crime foi cometido por três homens, dois deles encapuzados e armados. O terceiro ficou do lado de fora da casa das vítimas dando cobertura aos comparsas.
O morador, gerente da propriedade, contou à Polícia Militar que foi surpreendido pelos bandidos por volta de 6h30. Os criminosos amarraram os braços e os pés das vítimas, que foram colocadas sentadas no quarto do casal. Da residência, eles roubaram um rifle, TVs, caixas de som, óculos, relógios, joias, notebook, impressora e até panelas de pressão.
A família não soube dizer aos militares qual destino os criminosos tomaram, mas um trabalhador informou que viu um veículo Toyota Corolla estacionado na beira da estrada, próximo à fazenda, no horário aproximado do fato.

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