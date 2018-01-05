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Perseguição e acidente

Assaltantes batem carro e ficam gravemente feridos durante fuga em Linhares

O acidente aconteceu por volta das 7h desta sexta-feira (05), na Avenida Filogônio Peixoto, principal via do bairro Aviso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 13:20

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 13:20

Três assaltantes ficaram feridos gravemente feridos depois que o carro em que estavam, um Volkswagen Gol, bateu em uma árvore enquanto eles tentavam fugir da polícia. O acidente aconteceu por volta das 7h desta sexta-feira (05), na Avenida Filogônio Peixoto, principal via do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado.
Segundo a Polícia Militar, o trio estava assaltando pessoas no balneário de Pontal do Ipiranga, no mesmo município. Uma das vítimas do bando foi uma mulher que estava aguardando um coletivo no ponto de ônibus.
Os PMs foram avisados e, nas imediações da fazenda K8 se depararam com o veículo em alta velocidade.  Após várias tentativas para que o veículo parasse, o condutor tentou jogar o carro contra a viatura.
A perseguição continuou por mais 10 km quando no bairro Aviso o capô do Gol abriu, os criminosos acabaram perdendo o controle do veículo e bateram em uma árvore. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Geral de Linhares.
O carro destruído no acidente, de propriedade de um mecânico, foi furtado nesta quinta-feira pelos criminosos no bairro Juparanã.
Com informações de Kaio Henrique, da TV Gazeta

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