Assaltante sobe em telhado de casa após vítima perceber arma falsa

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Um assaltante foi encontrado no telhado de um casa no bairro Cobilândia, em Vila Velha, após tentar assaltar um vigilante com uma arma falsa na região. Jumar Rodrigues Siqueira, de 21 anos, estava em uma motocicleta com outro comparsa no momento do assalto. O segundo envolvido não foi identificado ou localizado.

De acordo com a Polícia Militar, o vigilante de 48 anos foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta em Sotelândia, em Cariacica - na divisa com o município de Vila Velha. Depois de ter a carteira roubada pelo carona, o homem percebeu que a arma era uma réplica, o que assustou o assaltante que fugiu a pé.

O vigilante correu atrás do assaltante, que invadiu a casa de um morador já no bairro Cobilândia. Quando chegou ao local, a PM encontrou o criminoso em cima de um telhado. Com ele estava a carteira da vítima e a réplica de uma arma Taurus PT 100.

O condutor da motocicleta fugiu e ainda não foi localizado ou identificado, mas teve a moto encontrada depois. O assaltante preso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Assaltante invade casa e sobe em telhado após vítima perceber arma falsa