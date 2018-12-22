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Vila Velha

Assaltante sobe em telhado de casa após vítima perceber arma falsa

A vítima correu atrás do assaltante, que teria invadido a casa de um morador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 15:23

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 15:23

Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um assaltante foi encontrado no telhado de um casa no bairro Cobilândia, em Vila Velha, após tentar assaltar um vigilante com uma arma falsa na região. Jumar Rodrigues Siqueira, de 21 anos, estava em uma motocicleta com outro comparsa no momento do assalto. O segundo envolvido não foi identificado ou localizado.
De acordo com a Polícia Militar, o vigilante de 48 anos foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta em Sotelândia, em Cariacica - na divisa com o município de Vila Velha. Depois de ter a carteira roubada pelo carona, o homem percebeu que a arma era uma réplica, o que assustou o assaltante que fugiu a pé.
O vigilante correu atrás do assaltante, que invadiu a casa de um morador já no bairro Cobilândia. Quando chegou ao local, a PM encontrou o criminoso em cima de um telhado. Com ele estava a carteira da vítima e a réplica de uma arma Taurus PT 100.
O condutor da motocicleta fugiu e ainda não foi localizado ou identificado, mas teve a moto encontrada depois. O assaltante preso foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Assaltante invade casa e sobe em telhado após vítima perceber arma falsa
 

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