Assaltante morre após trocar tiros com a PM

Motorista teve o carro roubado após deixar um passageiro Crédito: Bernardo Coutinho

Uma perseguição a três bandidos que roubaram o carro de um motorista de aplicativo terminou com um assaltante morto na noite desta quinta-feira (25). O motorista teve o veículo interceptado após deixar um passageiro.

O motorista de aplicativo, de 29 anos, trabalha há uma semana na função e, após deixar um passageiro no bairro São Geraldo, em Cariacica, voltava para casa. Na altura do bairro Rio Marinho, em Vila Velha, percebeu que estava sendo seguido por um Fiat Siena, de cor branca.

O Siena ultrapassou e fechou a passagem para o motorista do Uber. Dois bandidos desceram do veículo, um deles armado, que mandou que o motorista saísse e entregasse o carro. Os ladrões fugiram com o veículo. O terceiro assaltante permaneceu no Siena e seguiu o carro roubado.

Após a situação, o motorista procurou por ajuda em um comércio próximo ao local e acionou a PM. O carro possuía rastreador via aplicativo, em que foi possível acompanhar o trajeto dos assaltantes. Em um local próximo ao município de Viana, a injeção eletrônica do carro foi bloqueada pelo aplicativo e o veículo parou.

Com a localização definida, a polícia foi até o local e encontrou os criminosos, que tentaram fugir com o outro carro, mas assim que perceberam a chegada da PM, a troca de tiros começou. Um dos bandidos foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, mas não resistiu e morreu. O segundo assaltante fugiu e Elizeu Serqueira de Oliveira, de 19 anos, foi preso.

Elizeu Serqueira de Oliveira, de 19 anos, preso por roubo de carro Crédito: Bernardo Coutinho

Elizeu nega o envolvimento com o roubo, afirmando que estava próximo ao local fumando maconha, quando ouviu os tiros e correu, assustado. Ele foi encontrado em uma casa abandonada e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado por roubo.