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POLÍCIA

Assaltante é preso por populares após esfaquear segurança em Cariacica

População tentou linchar o homem, que foi detido em um estabelecimento, até a chegada da polícia

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 19:51
Assaltante esfaqueia segurança e é preso por populares, na Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Foto Internauta
Um assalto interrompeu o ritmo agitado das avenidas Campo Grande e Expedito Garcia, em Cariacica, na tarde deste sábado (3). Um bandido roubou o celular de uma mulher e, na fuga, esfaqueou um segurança e acabou preso por populares.
Tudo começou no final da Avenida Campo Grande, quando uma mulher teve o celular roubado e o bandido fugiu em direção à Expedito Garcia. Vendo a situação, populares começaram a gritar "ladrão" e um segurança, de 42 anos, que trabalha no local, tentou impedir a fuga do bandido.
"Eu fui tentar contê-lo, ele sacou uma faca e tentou furar meu tórax. Eu entrei com a defesa, a faca dele caiu no chão, mas antes cortou minha mão, atingindo uma artéria. De imediato, estanquei a perfuração e saí em busca de socorro", conta o segurança, de 42 anos, que não quis se identificar. Ele foi socorrido por lojistas para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde levou oito pontos na mão.
Segurança levou uma facada na mão ao tentar conter um assaltante Crédito: Marcelo Prest
Após esfaquear o segurança, o bandido correu, mas populares o pegaram na avenida Expedito Garcia, quando ele tentava furtar uma moto para sair em fuga. A população tentou linchá-lo, mas alguns comerciantes o levaram para dentro de um estabelecimento até a chegada da polícia.
Segundo a PM, o bandido estava com ferimentos na mão e na cabeça. Ferido, o assaltante também foi levado ao Hospital São Lucas para receber tratamento antes de ser levado para o DPJ de Cariacica e autuado.
* Com informações de Raquel Lopes

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