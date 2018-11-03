Assaltante é preso por populares após esfaquear segurança em Cariacica

Assaltante esfaqueia segurança e é preso por populares, na Av. Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Foto Internauta

Um assalto interrompeu o ritmo agitado das avenidas Campo Grande e Expedito Garcia, em Cariacica, na tarde deste sábado (3). Um bandido roubou o celular de uma mulher e, na fuga, esfaqueou um segurança e acabou preso por populares.

Tudo começou no final da Avenida Campo Grande, quando uma mulher teve o celular roubado e o bandido fugiu em direção à Expedito Garcia. Vendo a situação, populares começaram a gritar "ladrão" e um segurança, de 42 anos, que trabalha no local, tentou impedir a fuga do bandido.

"Eu fui tentar contê-lo, ele sacou uma faca e tentou furar meu tórax. Eu entrei com a defesa, a faca dele caiu no chão, mas antes cortou minha mão, atingindo uma artéria. De imediato, estanquei a perfuração e saí em busca de socorro", conta o segurança, de 42 anos, que não quis se identificar. Ele foi socorrido por lojistas para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde levou oito pontos na mão.

Segurança levou uma facada na mão ao tentar conter um assaltante Crédito: Marcelo Prest

Após esfaquear o segurança, o bandido correu, mas populares o pegaram na avenida Expedito Garcia, quando ele tentava furtar uma moto para sair em fuga. A população tentou linchá-lo, mas alguns comerciantes o levaram para dentro de um estabelecimento até a chegada da polícia.

Segundo a PM, o bandido estava com ferimentos na mão e na cabeça. Ferido, o assaltante também foi levado ao Hospital São Lucas para receber tratamento antes de ser levado para o DPJ de Cariacica e autuado.