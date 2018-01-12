Assaltante é morto em perseguição policial após roubar supermercado

Um homem suspeito de ter assaltado um supermercado de Vargem Alta na tarde desta quinta-feira (11) morreu e outro foi preso após perseguição e confronto com a Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações da polícia, os dois homens estavam de moto e, após roubarem o comércio em Vargem Alta, fugiram em direção à Castelo, pelo interior do município.

Na localidade de Capivara, ainda em Vargem Alta, foram interceptados e houve perseguição. Um dos bandidos atirou contra a polícia, mas a arma teria mascado. Os militares revidaram e um dos suspeitos, ainda não identificado, foi atingido. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Castelo, mas não resistiu.