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Vargem Alta

Assaltante é morto em perseguição policial após roubar supermercado

Dupla estava de moto, e após roubarem o comércio em Vargem Alta, fugiu em direção à Castelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 21:28

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 21:28

Um homem suspeito de ter assaltado um supermercado de Vargem Alta na tarde desta quinta-feira (11) morreu e outro foi preso após perseguição e confronto com a Polícia Militar.
De acordo com as primeiras informações da polícia, os dois homens estavam de moto e, após roubarem o comércio em Vargem Alta, fugiram em direção à Castelo, pelo interior do município.
Na localidade de Capivara, ainda em Vargem Alta, foram interceptados e houve perseguição. Um dos bandidos atirou contra a polícia, mas a arma teria mascado. Os militares revidaram e um dos suspeitos, ainda não identificado, foi atingido. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Castelo, mas não resistiu.
Antes de assaltarem o comércio em Vargem Alta, a dupla ainda tentou roubar uma motocicleta no município de Castelo.

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