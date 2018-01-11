Assaltante é flagrado em ação e atira em PMs no Centro de Linhares

Um assaltante trocou tiros com policiais militares após ser flagrado roubando um homem no Centro de Linhares, Norte do Estado. O fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira (10), na Avenida Nogueira da Gama, próximo à BR 101.

Moradores acionaram a Polícia Militar informando que pessoas estavam sendo assaltadas no local. Os militares que atenderam a ocorrência viram o suspeito com uma arma de fogo na mão assaltando a vítima. Quando viu os policiais, o criminoso fugiu em direção ao bairro Aviso.