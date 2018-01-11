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Conseguiu fugir

Assaltante é flagrado em ação e atira em PMs no Centro de Linhares

O fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira (10), próximo à BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 15:04

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 15:04

Um assaltante trocou tiros com policiais militares após ser flagrado roubando um homem no Centro de Linhares, Norte do Estado. O fato aconteceu no início da noite desta quarta-feira (10), na Avenida Nogueira da Gama, próximo à BR 101.
Moradores acionaram a Polícia Militar informando que pessoas estavam sendo assaltadas no local. Os militares que atenderam a ocorrência viram o suspeito com uma arma de fogo na mão assaltando a vítima. Quando viu os policiais, o criminoso fugiu em direção ao bairro Aviso.
Na fuga, ele fez dois disparos contra a equipe policial, que revidou. O acusado fugiu por um beco e não foi localizado. A vítima disse à PM que o assaltante roubou R$ 700 em dinheiro e os seus documentos pessoais.

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