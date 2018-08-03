Assaltante bêbado é imobilizado por passageiros em coletivo na Serra

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem, aparentemente alcoolizado, como afirma o motorista do coletivo linha 890, que faz o itinerário Muribeca a Terminal de Laranjeiras, na Serra, entrou no ônibus por volta de 5h40 desta sexta-feira (3) e, depois de cerca de 15 minutos, anunciou o assalto, mas um passageiro reagiu e conseguiu impedir a ação.

De acordo com o motorista do ônibus, o assaltante havia entrado no coletivo e parecia estar bêbado. Depois de tentar pular a roleta, sem sucesso, mostrou um facão, anunciou o assalto e mandou que o cobrador liberasse a roleta.

Ao passar, mesmo com ônibus lotado, um passageiro reagiu à ação e os dois entraram em luta corporal, mas o passageiro conseguiu desarmar o assaltante e o segurou. Durante a briga, os passageiros chamaram a polícia, que chegou depois de 30 minutos.

Quando os policiais chegaram, quatro homens seguravam o assaltante e as outras pessoas haviam saído do local. O assaltante foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra