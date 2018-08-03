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Tentativa de assalto

Assaltante bêbado é imobilizado por passageiros em coletivo na Serra

O homem portava um facão, anunciou o assalto e mandou que o cobrador liberasse a roleta, mas passageiros impediram a ação

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 14:37
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem, aparentemente alcoolizado, como afirma o motorista do coletivo linha 890, que faz o itinerário Muribeca a Terminal de Laranjeiras, na Serra, entrou no ônibus por volta de 5h40 desta sexta-feira (3) e, depois de cerca de 15 minutos, anunciou o assalto, mas um passageiro reagiu e conseguiu impedir a ação.
De acordo com o motorista do ônibus, o assaltante havia entrado no coletivo e parecia estar bêbado. Depois de tentar pular a roleta, sem sucesso, mostrou um facão, anunciou o assalto e mandou que o cobrador liberasse a roleta.
Ao passar, mesmo com ônibus lotado, um passageiro reagiu à ação e os dois entraram em luta corporal, mas o passageiro conseguiu desarmar o assaltante e o segurou. Durante a briga, os passageiros chamaram a polícia, que chegou depois de 30 minutos.
Quando os policiais chegaram, quatro homens seguravam o assaltante e as outras pessoas haviam saído do local. O assaltante foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra
Com informações de Bianca Vailant

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