Armas falsas desafiam a polícia no Espírito Santo

As fotos que estão na reportagem são de cópias quase perfeitas de armas verdadeiras. Muitas delas se igualam no formato, no peso, no tamanho e na cor, e têm sido a alternativa para assaltantes ameaçarem vítimas durante roubos.
As semelhanças são tantas que até quem está acostumado a lidar com as armas reais tem se surpreendido.
Estão cada vez mais parecidas com as originais. Difícil identificar numa ação criminosa. Portanto, a reação não é o melhor caminho, destacou o próprio comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, em uma postagem nas redes sociais na última semana. Ele exibiu a foto de uma réplica de pistola.
Na quinta-feira da semana passada, em Piúma, militares apreenderam um fuzil falso. No início de maio, dois bandidos que estavam praticando roubos no Bairro República e em Jardim da Penha, Vitória, foram detidos usando um réplica de pistola.
Somente este ano, já foram apreendidas 230 armas falsas pela Polícia Militar, somente na Grande Vitória. No ano passado, de abril a dezembro foram 408. Nessa conta estão as réplicas, peças idênticas, mas que não possuem capacidade de disparar, e armas de brinquedo.
A diferença visual é muito sutil, observou o Coronel Antônio Marcos Souza Reis, que está a frente do Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM).
Nos roubos, as falsas armas são utilizadas com a função específica de amedrontar a vítima. Elas têm sido cada vez mais usadas como forma de intimidação contra pessoas em via pública, roubo em coletivos ou contra estabelecimentos comerciais. Isso é consequência do aumento de apreensões de armas de fogo pela Polícia Militar, que são mais custosas para os criminosos, observou Coronel Souza Reis.
RISCOS
O comandante do CPOM, porém, se preocupa com a possível reação das pessoas rendidas nessas ações criminosas. A população não tem noção se é um armamento real ou não, por isso não pode reagir acreditando que o assaltante está com uma arma falsa, destacou.
A possibilidade de confrontos entre bandidos e policiais também é ampliada, segundo o coronel.
É um risco para o bandido. Se ele estiver com um objeto destes e encontra o PM, o policial vai entender que é uma arma de fogo e qualquer movimento pode ser entendido como exposição da vida do militar em risco. Portanto, ele estará autorizado para progredir com o uso da força, podendo vir a alvejar o suspeito, uma vez que não é possível identificar de imediato que se trata de arma de fogo, explicou o comandante do CPOM.
BÔNUS EM DINHEIRO PARA CADA APREENSÃO
Em todo o Estado, são apreendidas, em média, 3.500 armas de fogo por ano. Para incentivar e reconhecer o trabalho dos policiais que realizam essas apreensões, foi instituído há um ano o Programa de Incentivo à Atuação Policial, semelhante a um bônus que varia entre R$ 318,65 e R$ 955,95 por arma apreendida.
De agosto de 2017 a maio de 2018, foram pagos R$ 1.265.952 em bonificações por apreensões realizadas. Esse programa é mais que uma ferramenta de estímulo. É um reconhecimento pelo bom serviço prestado à sociedade, reforçou o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues
O coronel explicou que a remuneração varia de acordo com o potencial ofensivo da arma apreendida. Para as munições, a bonificação varia de R$ 3,18, por munição de calibre permitido, a R$ 9,55 para as de calibre restrito. Só nos primeiros quatro meses de 2018, foram apreendidas, segundo o secretário, 1.200 armas de fogo.
Armas falsas
Apesar de o Programa de Incentivo à Atuação Policial não considerar para conceder as bonificações as apreensões de armas de brinquedo e réplicas de armas de fogo, o número de apreensões aumenta ano após ano.
A legislação é frouxa. O bandido usa uma arma de brinquedo para assaltar e quando pegamos na rua, a legislação não permite uma ação da polícia. A falta de legislação para esse assunto gera a sensação de impunidade, criticou Nylton. Somente nos