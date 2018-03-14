Arma de traficante morto em Central Carapina foi usada em assassinato

Ação policial no bairro Central Carapina, na Serra, terminou com um morto e viaturas apedrejadas Crédito: Fernando Madeira

confronto com a Polícia Civil, em Central Carapina, na Serra, foi usada para matar um adolescente. O inquérito que investigava o assassinato do menor de idade foi concluído nesta terça-feira (13). A arma apreendida com Deusimar Lucas Cunha Neves, de 18 anos, morto em um, em Central Carapina, na Serra, foi usada para matar um adolescente. O inquérito que investigava o assassinato do menor de idade foi concluído nesta terça-feira (13).

O laudo de comparação balística comprovou que um dos disparos que matou Victor Costa dos Santos, 17, partiu da pistola calibre .40 que estava com Deisimar. "A arma que ele apontou contra a nossa equipe foi a mesma que ele usou para assassinar o adolescente dois dias antes", observou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra.

O confronto aconteceu no dia 20 de fevereiro. Uma equipe de policiais da DCCV Serra, comandanda pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, fazia buscas por Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, 25, que possuía mandados de prisão em aberto por homicídios. Os policiais se depararam com Deusimar, o comparsa Paulo Sérgio e outro suspeito, que integram a gangue da Vala. Ele apontou a arma contra os policiais que revidaram de imediato. Durante a abordagem policial, Deusimar foi atingido por disparos e morreu no local. Junto ao corpo, foi apreendida a pistola .40.

Deusimar usou a pistola para matar o adolescente Vitor Costa dos Santos, 17 anos, no dia 18 de fevereiro. "Era um domingo à tarde e tinha muita gente na rua. Porém, isso não foi empecilho para que o suspeito e mais duas pessoas executassem o menor de idade", observou o delegado.

As investigações acerca do crime apontaram que Deusimar contou com a ajuda de Paulo Sérgio para atirar no adolescente. Na cobertura do crime estava o terceiro envolvido, Lucas Paixão Lopes, 19 anos, que foi preso dois dias depois da morte de Deusimar. Lucas foi parar na cadeia por pichar muros em Central Carapina e fazer postagens em redes sociais ameaçando a vida do delegado Rodrigo Sandi Mori. Lucas também foi autuado por danos ao patrimônio pois danificou uma das viaturas da Polícia Civil e já possuia mandando de prisão por homicídio.

Tanto Paulo Sérgio quanto o Lucas estão sendo indiciados pela morte do adolescente, de acordo com o delegado. Com isso, sobe para cinco homicídios e uma tentativa de assassinato em que Paulo Sérgio é apontado como autor. "Ele é um soldado do tráfico responsável por cometer execuções pela gangue da Vala, em Central Carapina, e é o número 1 na lista das prioridades de prisões da DCCV Serra", afirmou Sandi Mori.