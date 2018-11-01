Arma de investigador assassinado é encontrada em Cariacica

Arma usada no crime e pistola de investigador são encontradas em Cariacica pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

A pistola do investigador Alessandro Gomes Ferrari, morto com três tiros durante um assalto , em Cariacica, no último domingo (28), foi encontrada no bairro Piranema, no mesmo município do crime. A arma havia sido levada pelos criminosos e foi recuperada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (1º).

A Polícia Civil informa que, depois de um trabalho de investigação nos bairros Piranema e Mucuri, em Cariacica, além da arma do investigador, encontrada em uma sacola, uma pistola calibre 32 que teria sido utilizada no crime e as roupas que os assaltantes usavam no dia também foi encontradas.

O CASO

Alessandro Gomes Ferrari policial civil morto após tentativa de latrocínio em Cariacica Crédito: DIVULGAÇÃO

Um investigador da Polícia Civil identificado como Alessandro Gomes Ferrari, 46 anos, foi assassinado na noite deste domingo (28). O crime ocorreu no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, quando o policial estava indo buscar a amiga de uma das filhas para a festa da menina que fez aniversário neste domingo.

De acordo com o coronel Nylton Rodrigues, secretário Estadual de Segurança Pública, por volta das 19 horas, Alessandro e a esposa estavam voltando de carro da igreja antes de buscar a menina.

Já segundo o presidente da Associação dos Investigadores de Polícia Civil do Estado, Júnior Fialho, Alessandro tinha um bolo de aniversário no carro, e junto com ele estava a esposa. "Ao parar o veículo para encontrar uma amiga da filha, a vítima foi abordada por três criminosos. Ele não ofereceu resistência e começou a andar de costas. O policial tropeçou em um buraco e caiu deitado", contou.

Ainda segundo Fialho, devido ao movimento brusco, os criminosos acharam que Alessandro reagiria ao assalto: "Efetuaram disparos contra ele e fugiram. Eles não levaram nada da família", disse.

PRISÕES

Juan Luiz Inoch e Márcio Vinicius de Jesus Ribeiro e Julismar Corrêa da Silva foram presos Crédito: Divulgação

Márcio Vinicius de Jesus Ribeiro, de 18 anos, apontado como um dos autores dos disparos, e Juan Luiz Inoch de Oliveira, de 25 anos, conhecido como "Orelha", foram presos nesta segunda-feira (29). Julismar Corrêa da Silva, de 24 anos, também suspeito de atirar no investigador e ficar com a arma do policial civil, ainda estava foragido.

Após uma força tarefa da polícia para encontrar os possíveis autores do crime, que terminou com a morte do policial civil, de 46 anos, na noite do último domingo (28), em Morada de Santa Fé, Cariacica, uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (30) foi realizada com o secretário de Segurança Nylton Rodrigues, o delegado-geral da Polícia Civil, Guilherme Daré, e delegados José Lopes, José Darcy Arruda e Eduardo Passamani.

O terceiro e último suspeito acusado de matar o policial civil Alessandro Gomes Ferrari foi detido na tarde desta quarta-feira (31). Julismar Corrêa da Silva, de 24 anos, foi preso no bairro Portal de Jacaraípe, na Serra.

De acordo com o titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Passamani, o acusado teria fugido para Viana e percebeu que a polícia realizava buscas pela região. Foi então, que ele alugou um quarto na Serra, onde permaneceu até esta quarta-feira (31). Com o suspeito, não foi encontrado a arma usada para assassinar o policial e nem a que foi roubada da vítima.

A polícia ainda disse que após a divulgação da imagem dos três acusados de matar Alessandro, outras vítimas entraram em contato com a polícia e afirmaram que foram assaltadas pelo trio.